Pierwsze reakcje na Obcy: Romulus. Szalony i jeden z najlepszych w serii

fot. 20th Century Studios

Nowy film z serii Obcy już niedługo ukaże się w kinach. Chodzi o Obcy: Romulus Fede Alvareza, który zadebiutuje 15 sierpnia 2024 roku. Już teraz w sieci pojawiły się pierwsze reakcje osób, które widziały już nowy, kosmiczny horror. Należy brać je z przymrużeniem oka, bo w większości przypadków są one bardzo dobre. Wynika z nich, że mamy do czynienia z wielkim powrotem serii, której ostatnie odsłony prezentowały średni poziom. Ktoś pokusił się nawet o stwierdzenie, że to nie tylko jedna z najlepszych części serii, ale najlepsza.

Sprawdźcie sami.

Obcy: Romulus - pierwsze reakcje

The Escape Pod Podcast:

Panie i panowie, Obcy: Romulus to bez dwóch zdań najlepszy film tego roku. Jest najlepszy w całej serii i może być moim ulubionym horrorem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć go ponownie. Ekscytuje mnie perspektywa tego, że świat będzie się bawić równie dobrze, co my tej nocy.

Sharon Haircut at the Movies:

Obcy: Romulus jest niesamowity. Szalone efekty praktyczne (prawdziwie ohydna przemiana z człowieka w ksenomorfa) i niespodziewany występ muzyczny w trzecim akcie, który nie miał prawa działać, a jednak to zrobił. Spaeny krzykiem, walką, tańcem i śpiewem wkracza do galerii sław "final girls".

stoobs:

Widziałem Obcy: Romulus. Fede Alvarez jest niepokonany. Szykujcie się.

Perfect Organism:

Byłem dziś na wczesnym pokazie Obcy: Romulus. Fede Alvarez był idealną osobą do tego. Jeśli jesteś prawdziwym fanem ksenomorfa, to się nie zawiedziesz, zaufaj mi. Ja też miałem wątpliwości co do młodej obsady. Ale stary, pomyliłem się. To najlepsza edycja dźwięku w 2024 roku.

TropicalJoe:

To idealne połączenie elementów horroru z 1979 roku, które pokochałeś, ale też epickich scen z Obcy: Decydujące starcie. Jestem bardzo szczęśliwy, że postawili na efekty praktyczne przy większości potworów, przemian i zabójstw. Kocham to, że sposoby walki z plagą obcych miały logiczny sens i były wiarygodne z perspektywy zwykłych ludzi. Solidne występy aktorskie, ale to David Jonsson błyszczał najjaśniej. Poza tym jest to bez wątpienia najbardziej szalone zakończenie w całej serii. Prawdziwe paliwo dla koszmarów.

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus - opis fabuły

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus - obsada

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Obcy: Romulus - kinowa premiera filmu została wyznaczona w Polsce na 15 sierpnia 2024 roku.