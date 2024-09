Ralph Macchio kontra Jackie Chan w nowym Karate Kid. „Wciąż porusza się, jakby miał 20 lat”

fot. materiały prasowe

Ralph Macchio nie tylko wciela się w Daniela LaRusso w serialu Cobra Kai, ale też gra go w nadchodzącym filmie The Karate Kid. Sam aktor do tej pory nie zdradził za wiele na temat nowej produkcji, ale za to dzielił się swoimi wrażeniami ze swoim młodszym kolegą z planu serialu, Jacobem Bertrandem.

Ralph Macchio walczył z Jackim Chanem w nowym Karate Kid

Odtwórca "Hawka" w rozmowie z GamesRadar+ opowiedział, jak Ralph Macchio przeżywa grę z legendą kina kopanego, Jackie Chanem.

Powiedział, że Jackie Chan wciąż porusza się, jakby miał 20 lat i walka z nim jest naprawdę przerażająca. Ale wiesz, on jest oczywiście mistrzem i świetnie się z nim współpracuje. Mówił tylko, że denerwuje się walką z Jackie Chanem, bo Jackie Chan to cholerny Jackie Chan. Ale powiedział, że walki poszły super, a wszystko, co zrobił, było świetne, a jestem podjarany filmem.

fot. materiały prasowe // Jackie Chan i Jaden Smith w "Karate Kid" (2010)

W nowym filmie Karate Kid postacie Macchio i Chana będą uczyć nową osobę sztuk walki. Reżyseruje Jonathan Entwistle na podstawie scenariusza Roba Liebera. Bertrand opowiedział jeszcze o wymianie smsów z odtwórcą Daniela, żartując w swoim stylu.

Fajnie było pisać do niego smsy, kiedy kręcił film, pisząc: "Okej, stary, co słychać? Jak leci?". I wiesz, dostawać wszystkie aktualizacje. Mówił, że młoda obsada jest naprawdę, naprawdę utalentowana – ale że nie są tak dobrzy jak ja, że ​​nikt tak naprawdę nie dorasta mi do pięt. To słowa Ralpha Macchio, nie moje. Próbuję myśleć [o tym, co powiedział] dosłownie. Myślę, że "Jestem Bogiem" to to, co powiedział.

W nowej produkcji nie pojawią się aktorzy z serialu. Druga część 6. sezonu Cobra Kai będzie mieć premierę 15 listopada, a trzecia w 2025 roku. Z kolei nowe Karate Kid trafi do kin 30 maja 2025 roku.

