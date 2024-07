Pierwszy zwiastun Star Trek: Section 31 z Michelle Yeoh. Kolory, wybuchy i inny styl

fot. YouTube (Paramount+)

Reklama

Z okazji San Diego Comic-Con w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun spin-offu Star Trek: Discovery, czyli Star Trek: Section 31. Produkcja, która oryginalnie powstawała jako serial została przemodelowana, by być pełnometrażowym filmem. Craig Sweeny jest autorem scenariusza do nowego filmu z uniwersum, a stanowisko reżysera piastuje Olatunde Osunsanmi. W głównej roli pojawi się Michelle Yeoh, która powraca do roli Philippy Georgiou. Film zadebiutuje na Paramount+ na początku 2025 roku.

Kolorowy, dynamiczny i stylowy zwiastun nowej produkcji zapowiada nieco inne doznania niż to, co fani mogą kojarzyć z serią. Produkcja ma inny, bardziej buntowniczy ton od poprzednich. Można w nim zobaczyć też Miku Martineau, która wciela się w młodą Georgiou. Sprawdźcie, jak wypada Star Trek: Section 31 poniżej:

Sta Trek: Section 31 - o czym jest film?

Cesarzowa Philippa Georgiou dołącza do tajnej wywiadowczej jednostki Gwiezdnej Floty, w której musi chronić Federację. Jednocześnie musi zmierzyć się z grzechami swojej przeszłości.

Oprócz Yeoh, w filmie zagrają Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny i Georgia) oraz James Hiroyuki Liao (Barry).