Piła 10 - najlepszy film w całej franczyzie? Pierwszy tak wysoki wynik w Rotten Tomatotes; krytycy zachwyceni

Wygląda na to, że Piła 10 to pierwszy sequel we franczyzie, który rzeczywiście spodobał się krytykom. Do internetu spływają pozytywne recenzje, a film w serwisie Rotten Tomatoes w dniu 29 września 2023 roku ma imponujące 85% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Piła 10 - pierwszy tak wysoki wynik w Rotten Tomatotes

W trakcie pisania tego artykułu wystawiono filmowi 59 recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Aż 50 krytyków uznało Piłę 10 za "świeżą", a tylko 9 za "zgniłą". To daje wynik 6.70 na 10.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, już dawno żaden film we franczyzie nie został przyjęty tak ciepło przez krytyków. Drugi najlepszy wynik ma pierwsza Piła z 2004 roku, która dla porównania ma tylko 50% pozytywnych opinii. Co oznacza, że nie jest nawet uznawana za "świeżą" według standardów serwisu. Choć biorąc pod uwagę fakt, jak dobrze film się zestarzał, zapewne wielu współczesnych recenzentów mogłoby się nie zgodzić z tym wynikiem. Z kolei najgorsze recenzje ma Piła 3D z 2009 roku, która zebrała jedynie 9% pozytywnych opinii. Za to Spirala: Nowy rozdział serii Piła sprzed dwóch lat ma tylko 37% pozytywnych opinii.

Piła 10 - co uważają krytycy?

Z pierwszych recenzji wynika, że reżyser Kevin Greutert dobrze wie, czego oczekują widzowie - słowami The Independent "kilku wiader krwi i wywołującego odruch wymiotny odgłosu trzaskającej kości". The Hollywood Reporter chwali za to występ Tobina Bella jako Johna Kramera, a szczególnie jego przerażający, chrapliwy głos. IndieWire za to podsumowało, że to najbardziej bolesny i trzymający w napięciu sequel Piły do tej pory.

