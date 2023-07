Piła 10 - plakat z przerażającą pułapką. To będzie powrót do korzeni!

fot. materiały prasowe

Piła 10 to kolejna odsłona słynnej serii horrorów. Kevin Greutert wyreżyserował nową produkcję na podstawie scenariusza Josha Stolberga i Pete'a Goldfingera. Akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części, co umożliwiło Tobinowi Bellowi powrót do roli mordercy. Ponadto potwierdzono, że w filmie pojawi się też Shawnee Smith, grająca uczennicę Jigsawa - Amandę Young.

Udostępniono plakat z nadchodzącego filmu od Lionsgate, na którym widać ofiarę Jigsawa. Ma na oczach gogle z rurkami, które prawdopodobnie posłużą do kolejnej makabrycznej zbrodni, jeśli zadanie nie zostanie wykonane. Jak widać rurki krzyżują się ze sobą tworząc "X", czyli liczbę 10. Najnowszy plakat znajduje się na początku poniższej galerii.

Piła 10 - plakaty i zdjęcia

Piła 10

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej niepokojąca część serii Piła eksploruje nieopowiedziany rozdział najbardziej osobistej gry Jigsawa. Akcja toczy się pomiędzy wydarzeniami z Piły I i II, a chory i zdesperowany John jedzie do Meksyku na ryzykowne i eksperymentalne leczenie w nadziei na cudowne pokonanie raka – tylko po to, by odkryć, że cała operacja jest oszustwem mającym na celu oszukanie najbardziej bezbronnych. Uzbrojony w nowy cel, niesławny seryjny morderca powraca do swojej pracy, odwracając sytuację w swój charakterystyczny, instynktowny sposób za pomocą przebiegłych, nienormalnych i pomysłowych pułapek.

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.