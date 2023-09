Piła 10 - jakie trudności przysporzyło odtworzenie scenografii sprzed 20 lat? Twórca wyjaśnia

fot. Alexandro Bolaños Escamilla // Lionsgate

Reklama

Premiera horroru Piła 10 zbliża się wielkimi krokami. Historia filmu skupia się na Johnie Kramerze, w którego ponownie wciela się Tobin Bell. Akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części. Bohater wyrusza do Meksyku, aby poddać się eksperymentalnemu leczeniu, ale zostaje oszukany. W rezultacie postanawia zemścić się w okrutny sposób na oszustach.

Serwis ComicBook porozmawiał ze scenografem filmu Anthonym Stableyem, który zdradził z jakimi trudnościami musiał się zmierzyć przy tworzeniu dziesiątej odsłony z tej słynnej serii horrorów. Przyznał, że te pierwsze części posiadały wiele kolorów. Ponadto musiał zadbać o to, aby scenografia wyglądała jak sprzed niemal 20 lat, bo właśnie wtedy rozgrywała się akcja dwóch pierwszych produkcji. Dotyczyło to ówczesnej technologii, a nawet grafik. Ważnym było to, aby widzowie zrozumieli, że to pochodzi z tamtego okresu. Dodatkowo tym razem wydarzenia przeniosły się do Meksyku, co według niego wprowadza świeżość do filmu.

Myślę, że to świetne połączenie, ponieważ mamy tu oldskulowe rzeczy, które fani naprawdę pragną. Meksyk to świeży aspekt filmu - nigdy nie wiesz, co się tam wydarzy, gdy tam jesteś. A poza tym jest to po prostu emocjonalna podróż dla fanów i czuję, że naprawdę dostrzegą w filmie coś głębszego, a jego ostatni akt to wynagrodzi.

Piła 10 - zdjęcia

Piła 10

Piła 10 - obsada

W obsadzie oprócz Bella znaleźli się Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Octavio Hinojosa i Paulette Hernandez. Ponadto w filmie od Lionsgate zobaczymy również Shawnee Smith, która ponownie wciela się w Amandę Young.

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej przerażająca część serii PIŁA ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. [opis dystrybutora Helios]

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.