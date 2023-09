Piła 10 - nowy klip; lalka Billy powraca. Kiedy rozgrywa się akcja filmu?

Fot. Materiały prasowe

Lionsgate próbuje przywrócić słynną franczyzę na dobre tory. Piła 10 rozgrywa się między wydarzeniami z 1. i 2. części. W nowym klipie widzimy pierwsze sceny powracających postaci - lalki o imieniu Billy oraz Amandy. Między ujęciami z filmu, obsada i producenci wspominają o kulisach powrotu do franczyzy oraz przerażających pułapkach. Zobaczcie sami.

Piła 10 - klip

Piła 10 - fabuła

Oto oficjalny opis fabuły od dystrybutora:

Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Piła 10 - film pojawi się w polskich kinach już 29 września.