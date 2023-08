Piła 10 - nowe zdjęcia z horroru. Powrót Amandy!

fot. Lionsgate // Twisted Pictures

Reklama

Nie jest tajemnicą, że w horrorze Piła 10 w reżyserii Kevina Greuterta, do roli Jigsawa powrócił Tobin Bell. Stało się tak, dzięki temu, że akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części. Chory Kramer będzie mścić się w makabryczny sposób na oszustach, którzy naciągnęli go na eksperymentalne leczenie raka.

W obsadzie oprócz Bella znaleźli się Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Octavio Hinojosa i Paulette Hernandez. Ponadto w filmie od Lionsgate zobaczymy również Shawnee Smith, która ponownie wciela się w Amandę Young. W sieci udostępniono zdjęcie promocyjne z uczennicą Jigsawa, na którym zdejmuje maskę świni. Ponadto w poniższej galerii możecie zobaczyć kilka nowych fotografii z produkcji, do której scenariusz napisali Josh Stolberg i Pete Goldfinger.

Piła 10 - zdjęcia

Piła 10

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej niepokojąca część serii Piła eksploruje nieopowiedziany rozdział najbardziej osobistej gry Jigsawa. Akcja toczy się pomiędzy wydarzeniami z Piły I i II, a chory i zdesperowany John jedzie do Meksyku na ryzykowne i eksperymentalne leczenie w nadziei na cudowne pokonanie raka – tylko po to, by odkryć, że cała operacja jest oszustwem mającym na celu oszukanie najbardziej bezbronnych. Uzbrojony w nowy cel, niesławny seryjny morderca powraca do swojej pracy, odwracając sytuację w swój charakterystyczny, instynktowny sposób za pomocą przebiegłych, nienormalnych i pomysłowych pułapek.

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.