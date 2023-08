Krew - zdjęcia z nowego serialu Polsatu. W obsadzie Małgorzata Foremniak, Vanessa Aleksander i Ireneusz Czop

fot. Polsat

Krew to pełen rodzinnych tajemnic thriller psychologiczny, którego reżyserem jest Marcin Ziębiński. Historia jest oparta na irlandzkim hicie Więzy krwi. Zdjęcia do produkcji zakończyły się w czerwcu, a już jesienią będzie można ją oglądać w serwisie Polsat Box Go.

Historia skupia się na Laurze, która wraca po latach do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki - Marii. To nieplanowane spotkanie budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy.

W Laurę Gajewską wciela się Vanessa Aleksander, która powiedziała, że dla niej najbardziej atrakcyjne, już na etapie czytania scenariusza, było to, że ta historia jest opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów.

Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń. Fajnie zagrać coś kameralnego – coś, w czym bohaterowie i ich emocje są najważniejsze. Dramat psychologiczny połączony z kryminałem daje wręcz skandynawski klimat. W serialu „Krew" jest za czym podążać, jest dreszczyk emocji i tajemnica.

fot. Polsat

Z kolei Malgorzata Foremniak przyznała, że praca nad rolą Marii, czyli matki głównej bohaterki, wzbogaciła ją jako człowieka.

W serialu „Krew" nic nie jest oczywiste. Wydaje się, że koniec jest bliski, kiedy nagle jedno wydarzenie powoduje, że historia zaczyna się na nowo. Każdy w tej rodzinie jest osobowością, każdy ma swój świat.

W obsadzie znalazł się również Ireneusz Czop, który wciela się w Jerzego Gajewskiego, ojca Laury. Zdradził, że to człowiek o dosyć surowym charakterze, a rzeczywistość, w której żyje nie jest łatwa.

Jego żona jest chora, a z córką Laurą ma konflikt. Myślę, że kocha ją najbardziej, ale „fight" między nimi jest też największy. Krew to niezwykle ciekawa opowieść, w której jest kilka takich zwrotów akcji, po których nie wiadomo, czy Jerzy to dobry człowiek, czy jednak zły...

Zobaczcie poniżej zdjęcia promocyjne z serialu Krew.

Krew - zdjęcia

Krew

Krew - opis fabuły

W tej historii śmierć nie jest końcem, a początkiem. Punktem wyjścia do odkrywania kolejnych rodzinnych warstw i ukrytych głęboko pod nimi tajemnic. Krew łączy rodzinę tak mocno, jak jej mroczne sekrety, a ich stopniowe poznawanie zaczyna burzyć dotychczasowy, pozornie poukładany świat.

Krew - obsada

W serialu oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Piotr Trojan, Katarzynę Z. Michalska, Piotr Głowacki, Kamila Baar.

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski. Serial wyprodukował Polot Media.