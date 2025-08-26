Reklama
placeholder

Jak przyszłość czeka serię Piła? James Wan zdradza swoje plany

Reżyser, który zapoczątkował franczyzę Piły, przyznał, że jest jeszcze za wcześnie na nowe informacje o tej kultowej serii horrorów. Jednak James Wan zdradził, w jakim kierunku chciałby ją poprowadzić.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  horror 
Piła franczyza
Piła fot. Lionsgate // Twisted Pictures
Reklama

Piła X to jak na razie ostatnia część słynnej franczyzy, która miała premierę w 2023 roku. Wielu fanów chwaliło tę odsłonę, która przy budżecie 13 mln dolarów zarobiła 125 mln dolarów. W rezultacie ogłoszono kolejną część, która miała trafić do kin jesienią. Jednak produkcja została wstrzymana z powodu wewnętrznych nieporozumień między producentami a studiem. 

Czytaj więcej: Piła - ważna aktualizacja. To studio odkupiło prawa do kultowej serii!

James Wan o przyszłości franczyzy

W czerwcu tego roku informowaliśmy, że studio Blumhouse przejęło prawa do franczyzy, co pozwoli reżyserowi Piły kontrolować rozwój uniwersum. W najnowszym wywiadzie dla ScreenRant James Wan, opowiedział o powrocie do serii. Przyznał, że jest trochę za wcześniej, aby mówić o przyszłości franczyzy, ale czuje się tym bardzo podekscytowany, ponieważ do tej pory miał niewiele wspólnego z tą serią od czasu pierwszej części, czyli 2004 roku. 

Myślę, że to ekscytujące wyzwanie, ponieważ mogę wrócić do filmu, który zapoczątkował moją karierę – karierę moją i Leigh Whannella. Nie traktuję tego wcale lekko i zdecydowanie chcę znaleźć sposób, aby kolejny film uszanował to, co fani kochają w tej serii, a jednocześnie znalazł dla niej nowych widzów.

Następnie dodał, że to 20-letnia seria i uważa, że znalezienie nowego początku jest w pewnym stopniu ważne, przy jednoczesnym zachowaniu wierności światu, który stworzyli. Przypomnijmy, że Wan napisał scenariusz do pierwszej Piły z Leigh Whannellem, który również wcielił się w główną postać. W kolejnych częściach pełnił już tylko funkcję producenta wykonawczego.

PiłaEvolution Entertainment / Saw Productions Inc. / Twisted Pictures // Leigh Whannell w "Pile"

25 najlepszych horrorów XXI wieku

Poniżej możecie sprawdzić ranking najlepszych horrorów XXI wieku wybranych przez dziennikarzy serwisu The Hollywood Reporter.

25. Do ostatniej kości (2022)

arrow-left
25. Do ostatniej kości (2022)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  horror 
Piła franczyza
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2004
Piła
Oglądaj TERAZ Piła Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę

2 Batman 2000 anulowanu
-

Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach

3 Nabrzeże
-

To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

4 Prime Video
-

Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?

5 Yellowstone
-

Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

6 Grobowiec świetlików
-

Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e163

Moda na sukces

s38e154

Zatoka serc

s17e13

American Ninja Warrior

s29e06

Najgorszy kucharz świata

s2025e167

Anderson Cooper 360

s2025e170

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s01e92
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Chris Pine
Chris Pine

ur. 1980, kończy 45 lat

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy

ur. 1970, kończy 55 lat

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

ur. 1980, kończy 45 lat

Amanda Schull
Amanda Schull

ur. 1978, kończy 47 lat

Andy Muschietti
Andy Muschietti

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV