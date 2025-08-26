Jak przyszłość czeka serię Piła? James Wan zdradza swoje plany

fot. Lionsgate // Twisted Pictures

Piła X to jak na razie ostatnia część słynnej franczyzy, która miała premierę w 2023 roku. Wielu fanów chwaliło tę odsłonę, która przy budżecie 13 mln dolarów zarobiła 125 mln dolarów. W rezultacie ogłoszono kolejną część, która miała trafić do kin jesienią. Jednak produkcja została wstrzymana z powodu wewnętrznych nieporozumień między producentami a studiem.

James Wan o przyszłości franczyzy

W czerwcu tego roku informowaliśmy, że studio Blumhouse przejęło prawa do franczyzy, co pozwoli reżyserowi Piły kontrolować rozwój uniwersum. W najnowszym wywiadzie dla ScreenRant James Wan, opowiedział o powrocie do serii. Przyznał, że jest trochę za wcześniej, aby mówić o przyszłości franczyzy, ale czuje się tym bardzo podekscytowany, ponieważ do tej pory miał niewiele wspólnego z tą serią od czasu pierwszej części, czyli 2004 roku.

Myślę, że to ekscytujące wyzwanie, ponieważ mogę wrócić do filmu, który zapoczątkował moją karierę – karierę moją i Leigh Whannella. Nie traktuję tego wcale lekko i zdecydowanie chcę znaleźć sposób, aby kolejny film uszanował to, co fani kochają w tej serii, a jednocześnie znalazł dla niej nowych widzów.

Następnie dodał, że to 20-letnia seria i uważa, że znalezienie nowego początku jest w pewnym stopniu ważne, przy jednoczesnym zachowaniu wierności światu, który stworzyli. Przypomnijmy, że Wan napisał scenariusz do pierwszej Piły z Leigh Whannellem, który również wcielił się w główną postać. W kolejnych częściach pełnił już tylko funkcję producenta wykonawczego.

