Jak przyszłość czeka serię Piła? James Wan zdradza swoje plany
Reżyser, który zapoczątkował franczyzę Piły, przyznał, że jest jeszcze za wcześnie na nowe informacje o tej kultowej serii horrorów. Jednak James Wan zdradził, w jakim kierunku chciałby ją poprowadzić.
Piła X to jak na razie ostatnia część słynnej franczyzy, która miała premierę w 2023 roku. Wielu fanów chwaliło tę odsłonę, która przy budżecie 13 mln dolarów zarobiła 125 mln dolarów. W rezultacie ogłoszono kolejną część, która miała trafić do kin jesienią. Jednak produkcja została wstrzymana z powodu wewnętrznych nieporozumień między producentami a studiem.
Czytaj więcej: Piła - ważna aktualizacja. To studio odkupiło prawa do kultowej serii!
James Wan o przyszłości franczyzy
W czerwcu tego roku informowaliśmy, że studio Blumhouse przejęło prawa do franczyzy, co pozwoli reżyserowi Piły kontrolować rozwój uniwersum. W najnowszym wywiadzie dla ScreenRant James Wan, opowiedział o powrocie do serii. Przyznał, że jest trochę za wcześniej, aby mówić o przyszłości franczyzy, ale czuje się tym bardzo podekscytowany, ponieważ do tej pory miał niewiele wspólnego z tą serią od czasu pierwszej części, czyli 2004 roku.
Następnie dodał, że to 20-letnia seria i uważa, że znalezienie nowego początku jest w pewnym stopniu ważne, przy jednoczesnym zachowaniu wierności światu, który stworzyli. Przypomnijmy, że Wan napisał scenariusz do pierwszej Piły z Leigh Whannellem, który również wcielił się w główną postać. W kolejnych częściach pełnił już tylko funkcję producenta wykonawczego.
25 najlepszych horrorów XXI wieku
Poniżej możecie sprawdzić ranking najlepszych horrorów XXI wieku wybranych przez dziennikarzy serwisu The Hollywood Reporter.
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1973, kończy 52 lat