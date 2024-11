Jokera 2 krytykuje nawet obsada. "Najgorszy film, jaki kiedykolwiek powstał"

Warner Bros.

Nawet osoby bezpośrednio zaangażowane w Jokera 2 uważają, że to słaby film. Żywym przykładem jest Tim Dillon, który wcielił się w rolę jednego ze strażników w Arkham Asylum. Biorąc udział w podcaście Joe Rogena, nie powstrzymał się od surowej krytyki. Co więcej, zaznaczył, że nie jest jedyną osobą z obsady, która tak uważa.

Jokerze Joaquina Phoenixa Lady Gagę - To najgorszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Myślę, że po pierwszymbyło sporo rozmów w stylu: "Och, ten film był uwielbiany przez inceli, przez niewłaściwych ludzi. Przekazywał zły rodzaj przesłania. Męska wściekłość! Nihilizm!". Wówczas pomyślałem: "A co, jeśli pójdziemy w przeciwnym kierunku". I teraz mamytańczących w rytmie stepu, do tego stopnia, że to szaleństwo... To nie ma fabuły... Nie da się tego nawet traktować jako hate-watching. Tak bardzo okropne to jest.

Trzecioplanowa obsada Jokera 2 krytykowała film na planie

Dillon opisał, co się działo na planie zdjęciowym sequela Jokera. Jak się okazuje, spora część obsady przewidywała, że film nie spodoba się szerszej widowni.

- Ja odwracałem się do jednego z nich, słysząc to coś, i mówiłem: "Co to, k**wa, jest?". Oni odpowiadali na to: "To będzie klapa, stary". (...) Rozmawialiśmy o tym podczas lunchu, zastanawiając się nad tym, jaka jest fabuła. Czy w ogóle jest w tym fabuła? "Nie wiem, chyba on zakochuje się w niej w więzieniu?".

Najprawdopodobniej do końca roku Joker 2 będzie dostępny na VOD na całym świecie, ale nie podano konkretnej daty premiery w Polsce. Natomiast Prime Video sugeruje, że wkrótce to nastąpi.

