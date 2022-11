Pingwin - kiedy rozgrywa się serial w świecie Batmana? Nowe informacje o fabule

Fot. Materiały prasowe

Nowe informacje o serialu The Penguin, czyli Pingwin zdradziła Sarah Aubrey, szefowa ds. treści oryginalnym w platformie streamingowej HBO Max.

Pingwin - kiedy rozgrywa się akcja?

Według Aubrey historia ma rozpocząć się od razu po zakończeniu wydarzeń z filmu Batman i zakończy się przed fabułą szykowaną na Batmana 2.

- To będzie frajda dla widzów. Będą wiedzieć, że serial będzie pomostem pomiędzy dwoma filmami, ale co do premiery to tutaj nic nie mogę powiedzieć.

Producentka zapowiada, że serial będzie liczyć 8 odcinków i będzie skupiać się na Gotham z poziomu ulicy. Mamy zobaczyć, jak Pingwin spełnia swoje ambicje i pokazuje, jak wybitnym jest strategiem. Tym samym będzie walczyć o dominację w świecie przestępczym w Gotham. Według niej mamy zobaczyć, jakie jest życie Pingwina na ulicach Gotham i jak w swoim unikalnym stylu chce realizować swoje ambicje. Wygląda więc, że szykuje się bardziej realistyczny dramat kryminalny bez superbohaterskiej otoczki w tle.

Lauren LeFranc jest showrunnerką, a Craig Zobel, znany z Mare of Easttown stanie za kamerą. Cristin Milioti wcieli się w Sofię Falcone, która walczy z Pingwinem o kontrolę nad miastem.