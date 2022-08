Pingwin - reżyser Batmana nie stanie za kamerą serialu

fot. Warner Bros.

Po dużym sukcesie filmu Batman, w którym tytułową rolę zagrał Robert Pattinson, HBO Max ogłosiło w marcu, że powstanie limitowany serial o postaci Pingwina. W tę rolę wcieli się ponownie Colin Farrell, który w kinowej produkcji został do niej specjalnie ucharakteryzowany. Widzowie chwalili jego występ w tym filmie, doceniając jego oryginalną kreację tego kultowego, komiksowego złoczyńcy.

Matt Reeves został producentem wykonawczym Pingwina (The Penguin), ale jak się okazuje nie wyreżyseruje żadnego z odcinków serialu. Potwierdził to Colin Farrell w wywiadzie, który udzielił Entertainment Tonight. Przyznał, że twórca uwija się przy swoim komputerze, planując historię, ponieważ jest bardzo drobiazgowy.

Ma obsesję na punkcie tego, co robi; jest przy całym serialu The Penguin. To znaczy, nie zamierza tego wyreżyserować, ale zajmuje się strukturą scenariuszy i tym, kto je wyreżyseruje. To jest ekscytujące.

Matt Reeves stanął za kamerą Batmana, ale także napisał do niego scenariusz. Pingwin był złoczyńcą drugiego planu - głównym antagonistą filmu był Riddler, w którego wcielał się Paul Dano.

Lauren LeFranc (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) będzie showrunnerką i scenarzystką Pingwina. Za produkcję, oprócz Reevesa, będzie odpowiadać również Dylan Clark (Batman). Data premiery serialu nie została ujawniona.

