Spider-Man: Across the Spider-Verse - zdjęcia nowej figurki. W filmie pojawi się Cyborg Spider-Woman

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), opowie dalszą historię przygód drużyny Spider-Manów ze Spider-Man Uniwersum. W nowym animowanym filmie powrócą Miles Morales, Spider-Gwen i Peter B. Parker. Mają zostać również wprowadzone nowe postacie takie jak Spider-Man 2099, któremu głosu użyczy Oscar Isaac.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Głównym czarnym charakterem ma być Johnathon Ohnn, znany również jako Spot. Reżyserzy filmu Phil Lord i Chris Miller wyjawili, że Spider-Man Uniwersum 2 będzie rozgrywać się w 6 uniwersach i pojawi się aż 240 postaci. Najwyraźniej jedną z nich będzie też Cyborg Spider-Woman. Zdjęcia figurki, która trafi do sprzedaży pojawiły się w sieci. Udostępnił je użytkownik Twittera o pseudonimie preternia. Postać jest masywna, muskularna i posiada większe prawe, mechaniczne ramię.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Cyborg Spider-Woman

Spider-Man Uniwersum 2 - Cyborg Spider-Woman

Spotowi głosu użyczy Jason Schwartzman. Ponadto na ekranie zobaczymy kapitana George'a Stacy'ego, ojca Spider-Gwen, którego głosem będzie Shea Whigham. Natomiast Jorma Tacone zdubbinguje złoczyńcę znanego jako Sęp, a Rachel Dratch będzie pedagogiem z liceum Milesa Morales.

Spider-Man - kim jest Spot?

Spot to główny złoczyńcą tej historii i to jego widzimy na grafice w starciu ze Spider-Gwen i Milesem Moralesem. W komiksach Marvela czarny charakter znany jako Spot naprawdę nazywał się Jonathan Ohnn. Zrobił doktorat na M.I.T. Jako naukowiec pracował dla Kingmana i miał zadanie odtworzyć sztucznie moce superbohatera Cloaka. Stworzył on czarny, okrągły portal, ale tak bardzo wyciągnął on energię z miasta, że zasilanie padło, czego efektem była destabilizacja portalu. Aby jakoś uratować pracę, wszedł w portal, który wysłał go do innego wymiaru. Był on częściowo światłem, częściowo mrokiem. Ta sytuacja doprowadziła do radykalnej transformacji jego ciała, dając mu moce. Jego ciało zostało pokryte portalami, które mógł wykorzystywać do walki.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - zdjęcia

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu 2 czerwca 2023 roku.