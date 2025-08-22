Przeczytaj w weekend
Pingwin Colina Farrela mógł się zmierzyć z Harley Quinn? Margot Robbie wyjaśnia

Margot Robbie zdradziła, że Pingwin grany przez Colina Farrella miał pierwotnie pojawić się w DCU po raz pierwszy w filmie Ptaki Nocy. Dlaczego finalnie nie zobaczyliśmy go w produkcji?
Tomasz Hudyga
Tagi:  harley quinn 
DCU Pingwin margot robbie Colin Farrel
Pingwin fot. HBO
Colin Farrell zdobył Złoty Glob i nominację do Emmy za wcielenie się w ikonicznego przeciwnika Batmana – Pingwina – w serialu HBO z 2024 roku. Niewiele brakowało jednak, by postać zadebiutowała w uniwersum DC dużo wcześniej. Margot Robbie, niegdysiejsza filmowa Harley Quinn, zdradziła, że Pingwin miał być głównym złoczyńcą w jej filmie z 2020 roku Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

DCU - czy Margot Robbie wróci jako Harley Quinn? Losy uwielbianej postaci pod znakiem zapytania

Dlaczego finalnie Pingwin nie pojawił się w Ptakach Nocy? 

Farrell i Robbie obecnie występują razem w romantycznym filmie fantasy A Big Bold Beautiful Journey. W rozmowie z Entertainment Weekly aktorka ujawniła, że Pingwin znalazł się w pierwszej wersji scenariusza Ptaków Nocy. Jednak Matt Reeves – reżyser i scenarzysta Batmana oraz producent wykonawczy serialu Pingwin – zablokował ten pomysł.

„W pierwszym szkicu, który napisała Christina [Hodson], złoczyńcą był Pingwin. A potem Matt Reeves stwierdził: ‘Nie używajcie Pingwina. Ja chcę go w swoim projekcie.’ I zamieniliśmy go na Black Maska.”

Ostatecznie w rolę Black Maska, kolejnego słynnego wroga Batmana, wcielił się Ewan McGregor. Zaskoczony Farrell dopytywał Robbie, jak Pingwin wypadał w tamtej wersji filmu, a ona odparła, że był niesamowity. Dodała też, że wciąż ma kopię oryginalnego scenariusza.

Nie wiadomo, czy fani zobaczą Harley Quinn w wykonaniu Margot Robbie w zrebootowanym uniwersum DC, ale Farrell ma powrócić jako Pingwin w The Batman: Część II, którego premiera zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

 

Źródło: variety.com

Co o tym sądzisz?
placeholder

