Pingwin chce przejąc Gotham w nowym serialu HBO MAX

W Nowym Yorku trwa impreza Showcase HBO Max zorganizowana dla prasy podczas której Casey Bloys Chairman & CEO Max prezentuje przybyłym gościom premiery tej platformy na rok 2024 i 2025. Kolejną nowością którą zobaczymy w przyszłe lato będzie serial poświęcony Pingwinowi w wykonaniu Colina Farrella, którego mieliśmy już okazję zobaczyć w Batmanie w reżyserii Matta Revessa. Zebrani dziennikarze mieli okazję zobaczyć ekskluzywny zwiastun przygotowany podobno przez platformę specjalnie na ten event.

Pingwin - co pokazano w zwiastunie?

Widzimy w nim, że Gotham jest zniszczone po ataku Człowieka Zagadki. Falcone nie żyje, a w mieście rozpoczyna się walka o schedę po nim. Jest wielu pretendentów. Jednym z nich jest oczywiście Oswald Cobblepot, którego wyżej postawieni mafiosi nie biorą na poważnie. To że Carmine Falcone już nic nie znaczy. Do tego w mieście pojawia się córka byłego capo, Sofia Falcone (Cristin Milioti) i też ma chrapkę na to, by przejąć interesy ojca. A że dziewczyna ostatnie lata spędziła w Arkham, to niekoniecznie ma równo pod sufitem. W miejsce zaczyna się wojna. Nie wiadomo jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Oswald. Widzimy kilka scen w których niesie jakieś ciało w worku. Przy jego boku pojawia się tez pomocnik grany przez znanego z serialu Runaways Rhenzy'ego Feliza.

Całość mocno odbiega od produkcji typowo superbohaterskiej. Przez cały zwiastun nikt nawet nie podnosi tematu zamaskowanego mściciela, który pomógł pokonać Falcone'a. Serial ma raczej charakter opowieści mafijnej i na tym twórcy, według zapewnienia Casey'a Bloysa - Chairman & CEO Max, będzie się skupiać. To ma odróżniać Pingwina od seriali konkurencji pokazywanych na Disney+. Twórcom zależało, by stworzyć coś zupełnie innego, ale w świecie DC. Po tym, co zostało zaprezentowane mogę zaryzykować stwierdzenie, że się udało.

W obsadzie Pingwina oprócz Colina Farrella zobaczymy także Clancy'ego Browna, Cristin Millioti, Michaela Zegena, Michaela Kelly'ego, Rhenzy'ego Feliza czy Deirdre O'Connell. Pierwszy sezon został stworzony przez Laurena LeFranc'a.