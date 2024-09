Pingwin to wielki hit. Wyniki oglądalności lepsze od Sukcesji i Białego lotosu

Warner Bros.

Pingwin już zaczyna bić rekordy! Nowy serial komiksowy od DC w świecie Batmana stworzonym przez Matta Reevesa jest globalnym hitem. Według wyników oglądalności Max, jest to najchętniej oglądana nowa produkcja od czasów zeszłorocznego The Last of Us. Liczona była ilość użytkowników, którzy zdecydowali się na obejrzenie produkcji na przestrzeni pierwszych czterech dni.

Pingwin z wynikiem 5.3 mln oglądających na terenie samych Stanów Zjednoczonych uplasował się wyżej od premierowych odcinków m.in finałowego sezonu Sukcesji (4.9 mln) i 2. sezonu Białego lotosu (4.1 mln). To niewiele mniej od 4. sezonu Detektywa, którego obejrzało 5.7 mln użytkowników na przestrzeni różnych platform.

Pingwin - opis fabuły

W serialu Pingwin mamy zobaczyć, jak główny bohater walczy o władzę w przestępczym półświatku Gotham po tym, jak poprzedni król został obalony w Batmanie. Istotnym wątkiem będzie jego skomplikowana relacja z matką.

W obsadzie są również Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).