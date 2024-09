Reżyser Pingwina o śmierci TEJ postaci. Napisał list do Matta Reevesa po obejrzeniu Batmana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W zeszłym tygodniu miała miejsce premiera 1. odcinka serialu Pingwin. Nowa produkcja Max zbiera bardzo dobre oceny od krytyków i publiczności. Wypowiedział się o niej reżyser, Craig Zobel, który przedtem pracował nad m.in. Mare z Easttown.

Opowiedział też o tym, że jego pierwszym kontaktem z Mattem Reevesem było wysłanie mu listu po obejrzeniu Batmana z 2022 roku:

Miałem jego maila. Napisałem: "Batman był filmem superbohaterskim, który potrzebowałem teraz obejrzeć. Świetnie ci poszło."

W sieci pojawiło się też wideo zza kulis, w którym Matt Reeves, twórczyni serialu Lauren LeFranc oraz reżyser wyjaśniają, w jaki sposób powstał pomysł na tę produkcję. Wideo opowiada o narodzinach tytułowego złoczyńcy, którego lepiej poznamy w nowym serialu. Skąd wziął się pomysł na gangsterką produkcję w świecie Batmana? Plany na to były już wcześniej.

Craig Zobel o śmierci Alberto

Alberto Falcone to postać, która zapowiada się, że pożyje nieco dłużej w serialu i będzie zagrożeniem dla tytułowego bohatera. W komiksach ta postać była dość rozwinięta i często stawała naprzeciw Batmana. W serialu jednak został zamordowany w jednej z pierwszych scen produkcji po tym, jak obraził postać Colina Farrella.

Alberto miał umrzeć. To zawsze było planem. Był tylko dodatkiem go Pingwina Colina. W filmie nie widzimy Oza w podobnych sytuacjach, bo nie ma na to czasu, ale tu widzimy go w tych nowych okolicznościach.

Kontynuacja stylu wizualnego z filmu

Rozmawialiśmy z Mattem Reevesem i Greigem Fraserem przed rozpoczęciem prac nad serialem. Zadawaliśmy im pytania o technikalia. Użyliśmy tego samego sprzętu do zdjęć i obiektywów, co w filmie. Użyliśmy nawet tego samego stylu oświetlenia. Wydaje mi się, że dobrze to przenieśliśmy, nawet jeśli okoliczności są inne.

Reżyser ma tu zapewne na myśli kręcenie znacznie większej ilości scen w ciągu dnia i w pełnym słońcu.

Jakie były trudności podczas kręcenia?

Trudności dotyczyły Colina Farrella i noszonego przez niego stroju Pingwina. Wiemy z wypowiedzi aktora, że był on w pełni "poprawny anatomicznie" i posiadał nawet narządy płciowe. Aktor po nakręceniu serialu narzekał na ilość czasu spędzonego w kombinezonie i przy charakteryzacji. Było to na pewnym etapie uciążliwe i czasochłonne. W 1. odcinku pojawiła się scena, w której Pingwin jest przywiązany nago do krzesła. Reżyser zdradził, że przygotowanie stroju do niej zajęło włącznie z make-upem aż sześć i pół godziny.

Kręciliśmy w zimę, ale było mu w tym gorąco. Nosił na twarzy tonę plastiku, nosił specjalny kombinezon. Było mu tak gorąco, że włączaliśmy klimatyzację, a my wszyscy chodziliśmy w szalikach i nausznikach, bo temperatura była ustawiona najniżej jak to możliwe, żeby było mu komfortowo. Było też ciągłe ryzyko tego, że jeśli będzie mu za gorąco, to zacznie się pocić, a wtedy charakteryzacja zacznie odpadać. Nigdy się tak nie stało, ale ciągle miałem to z tyłu głowy.

Co czeka dalej Oza?

W 2. odcinku Oz jest prześladowany przez zły wybór, którego dokonał na początku 1. odcinka. Jest nadal w bardzo słabej sytuacji. Próbuje zatrzeć swoje ślady i wymyślić, co będzie jego kolejnym krokiem. Poza tym, chociaż już ją przedstawiliśmy, dowiemy się więcej o Sofii Falcone i tym, jak ona pasuje do tej rodziny. Z czego wynika jej punkt widzenia i jaki on jest.