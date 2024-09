Zwiastun kolejnych odcinków Pingwina. Czy postać była wzorowana na Donaldzie Trumpie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami już pierwszy odcinek serialu Pingwin. Max opublikowało z tej okazji zwiastun, który zapowiada, co stanie się w dalszych odcinkach. Pełna intryg, akcji i wybuchów walka o władzę w Gotham trwa. Czy Pingwin wyjdzie z niej na szczycie? Sprawdźcie sami.

Czy Pingwin to serial komiksowy?

Na łamach The Hollywood Reporter pojawił się też wywiad z twórczynią serialu, Lauren LeFranc, która opowiedziała o pracy nad tą produkcją. Na tapet wzięto m.in. kwestię przyziemności a komiksowości serialu Max.

Chcieliśmy, żeby to była bardziej produkcja kryminalna niż komiksowa. Matt stworzył bardzo przyziemne i realistyczne Gotham w swoim filmie. Nie czułam, że ten film był bardzo komiksowy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Na pewno się tym wzorowałam. Oczywiście miał on w sobie Batmana. Dla mnie nie jest on ani bohaterem ani złoczyńcą. Dla nas wszystkie postaci to zwykli ludzie. [...] Serial nazywa się Pingwin i opowiada o kolesiu, który się tak tytułuje, ale to uwłaczające określenie. On tego nie lubi. To bardziej w stylu kryminalistów, którzy też mają swoje pseudonimy. To po prostu Oz Cobb, zwykły facet. Pracowałam nad tradycyjnymi serialami superbohaterskimi i nie chciałam dłużej tego robić. Chciałam coś przyziemnego i opartego na dramacie postaci. Ten serial dał mi tę szansę. To było bardzo uwalniające uczucie, żeby rzucić sobie takie wyzwanie. Nigdy nie tworzyłam kryminału, więc byłam ciekawa, jak będzie on wyglądać w mojej wizji.

Kobieta pisząca mężczyznę w średnim wieku - jakie to uczucie?

Moje patrzenie na niego różni się od tego, jak większość ludzi by go napisała gdyby miała szansę. Fajnie jest pisać dupka. To zabawne pisać białego faceta w średnim wieku, który mówi co mu ślina przyniesie na język i robi to, na co ma ochotę. Ja nie mam możliwości, żeby żyć takim życiem. Nie chciałabym tego. Ale jest coś ekscytującego w pisaniu gościa takiego, jak on. Życzyłabym sobie, żeby więcej ludzi miało możliwość pisania postaci, które są tak bardzo odmienne od nich samych.

Czy Pingwin był wzorowany na Donaldzie Trumpie?

Jest w tej chwili wiele osób u władzy, które można porównać do Oza. To zależy, kogo zapytasz. Niektórzy będą w nim widzieli Trumpa. Ja go wzorowałam na Buddym Cianci. Był on skorumpowanym, charyzmatycznym burmistrzem Providence. Ludzie wybaczali mu korupcję, ponieważ pomagał ludziom i zrewitalizował miasto. Zmarł jakiś czas temu.

Jaki był pomysł na Sofię Falcone?

Jako dziecko czytałam wiele komiksów kryminalnych. Niektóre z kobiecych postaci nie były tak ciekawe i nie miały tak pogłębionej historii. Jako fanka uważałam to za niefortunne. Chciałam stworzyć skomplikowaną kobietę, którą Oz by szanował, a która byłaby dla niego wyzwaniem. [...] Chciałam stworzyć dla niej swój własny kanon. Chciałam, żeby była z Arkham State Hospital i miała inne tło i doświadczenia w tym świecie od kobiety, którą znamy z komiksów.