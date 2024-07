Pingwin - nowy serial DC to „historia Scarface'a”. Co łączy Sofię Falcone i Oswalda Cobblepota?

Max

Pingwin to nowy serial z uniwersum DC, będący kontynuacją Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Produkcja opowie o tytułowym złoczyńcy, którego poznaliśmy już w filmie. Okazuje się jednak, że choć rzeczywiście zagłębimy się w zawiłą psychikę Oswalda Cobblepota, poznamy jego przeszłość i zobaczymy jak walczy o władzę w Gotham, to nie będzie on jedynym ważnym w tej historii bohaterem.

Pingwin to „historia Scarface'a”

Główna scenarzystka i showrunnerka Pingwina, Lauren LeFranc, wyjawiła w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że tak naprawdę będzie to historia złoczyńcy znanego jako Scarface.

To historia Scarface'a. Historia dojścia do władzy Oza, zanim naprawdę uda mu się dojść na szczyt.

Pingwin i walka o władzę w przestępczym półświatku Gotham

Pingwin przede wszystkim ma pokazać kulisy walki o władzę w przestępczym półświatku Gotham po śmierci Falcone'a w Batmanie.

Znajdujemy się w świecie Oza. Żyjemy w przestępczym półświatku miasta. Oz jest wpływową osobą , która wprawia machinę w ruch. Nie można mu zawsze ufać. Jest bardzo inteligentny i metodyczny, ale jest także niezwykle impulsywny. Nie da się przewidzieć jego następnego kroku.

Pingwin - co łączy Sofię Falcone i Oswalda Cobblepota?

Colin Farrell , który ponownie zagra Oswalda Cobblepota, oczywiście cieszył się, że Pingwin pozwoli widzom na zagłębienie się w psychikę bohatera, od wspomnień z dzieciństwa po skomplikowaną relację z matkę. Warto dodać, że w serialu zobaczymy także Sofię Falcone, powracającą do Gotham po pobycie w Arkham. Według Entertainment Weekly ta postać ma dodać „trochę szaleństwa” do produkcji.

„To dwie osoby, walczące o przetrwanie, które zostały zanurzone w tym świecie, pełnym dwulicowości, porażki i przemocy” - powiedział Farrell o Pingwinie i Sofii Falcone. - „Są bardzo podejrzliwi. Łączy ich ze sobą wspólna przeszłość”

Pingwin (obecnie serial HBO Original) zadebiutuje we wrześniu na HBO i Max.