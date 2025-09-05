Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Pioneer LaserActive – osobliwość z lat 90. w końcu rozszyfrowana!

Konsola do gier Pioneer LaserActive, która próbowała być do wszystkiego – i poniosła spektakularną porażkę – właśnie została uratowana przed ostatecznym zapomnieniem.
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  retrogranie 
Stanowisko robocze Nemesisa
Reklama

Jest rok 1993, a Pioneer wprowadza na rynek sprzęt za 970 dolarów (około 2100 dolarów obecnie, czyli ponad 7500 zł!), który łączy k odtwarzanie muzyki z płyt CD i filmów z nośnika LaserDisc, a po dokupieniu dodatkowych modułów po 600 dolarów każdy, także gier z konsol Sega Mega Drive i PC Engine (TurboGrafx-16) firmy NEC w jednym, wspaniałym multimedialnym kolosie wyglądającym bardziej niczym wieża Hi-Fi, niż domowa konsola. Pioneer LaserActive wyprzedzał swoje czasy, jako multimedialny kombajn, ale był tak nierealistycznie wyceniony, że przesądziło to o porażce komercyjnej i w sumie zaledwie około 10 000 sprzedanych egzemplarzy.

Po ponad 30 latach od premiery sprzętu i 16 latach pracy programista znany tylko jako Nemesis osiągnął to, co wielu uważało za niemożliwe – pełną emulację tego dziwacznego elementu historii gier. To jedno z najbardziej imponujących osiągnięć w dziedzinie konserwacji retro sprzętu i gier.

Zapomniana konsola

LaserActive był nie tylko ambitny – był absurdalny. Nie była to standardowa konsola do gier, ale potwór Frankensteina z początku lat 90. Chcesz grać w gry z Sega Mega Drive? Dołóż moduł Sega PAC. Wolisz tytuły z PC Engine? Jest też moduł do tego. Ale prawdziwą atrakcją były gry na nośniku Mega-LD – łączące pełnoekranowe wideo z LaserDisc z tradycyjną rozgrywką, tworząc doświadczenia będące po części grą, a po części interaktywnym filmem. Był to nurt gier bardzo popularny na początku lat 90., do którego zaliczyć można też legendarny Myst. Niestety, choć planowany na LaserActive, Myst ostatecznie nie ukazał się na tej konsoli, której portfolio gier jest zresztą równie krótkie, co jej komercyjny żywot.

Obsesja jednego fana

Podróż Nemesisa do złamania LaserActive brzmi jak thriller technologiczny, o który nikt nie prosił, ale który każdy powinien docenić. Nie była to tylko kwestia zrzucenia kilku pamięci ROM i zakończenia pracy. Format Mega LD był koszmarem – standardowy sprzęt do przechwytywania albo zniekształcał wideo, albo całkowicie pomijał kluczowe ukryte strumienie danych.

Cyfrowa strona systemu była w rzeczywistości dość prosta. Jeśli się nad tym zastanowić, LaserActive jest raczej dużym, ponadwymiarowym dodatkiem do konsoli. Dodatek ten zapewnia inny interfejs sterowania napędem, inne źródło audio i inne źródło wideo, a także funkcje miksowania umożliwiające połączenie tego wideo/audio z wideo/audio konsoli. To właściwie wszystko. Na papierze wygląda to prosto. W rzeczywistości jednak sprzęt LaserActive stawiał wiele wyzwań, głównie ze względu na swoją nieodłączną zawodność.

nullfot. readonlymemo.com

Dlaczego to ważne?

Oto kwestia związana z konserwacją gier, która często gubi się w technicznych szczegółach: dyski LaserDisc dosłownie erodują. Fizyczna degradacja dysków jest faktem, niepowstrzymanie dzieje się cały czas, a kiedy te gry znikną, to znikną na zawsze. Nie będzie wznowień, cyfrowych reedycji ani drugiej szansy. Nie chodziło więc tylko o emulację sprzętu – ale też o przechwycenie i zachowanie ogromnych, bezstratnych obrazów dysków.

Same gry – tytuły takie jak Space Berserker – zdecydowanie nie są arcydziełami. Są to dość tandetne eksperymenty z początku lat 90. w dziedzinie gier multimedialnych, które prawdopodobnie wydawały się rewolucyjne przez około pięć minut. Ale właśnie dlatego ich zachowanie ma znaczenie. Historia gier to nie tylko hity; to także dziwne zakręty, komercyjne porażki i momenty, w których zastanawiasz się „co oni sobie myśleli?”, które pokazują, jak ewoluowała branża.

Granie w niemożliwe

Życie stanęło na przeszkodzie, jak to zwykle bywa. Obowiązki rodzinne, praca i globalna pandemia sprawiły, że projekt ten trwał aż 16 lat. Nemesis jednak nie poddał się i w 2024 roku wszystko w końcu ułożyło się w całość.

Owoce tej pracy są teraz dostępne dzięki Ares v146, emulatorowi wielu systemów, który w końcu może obsłużyć unikalne wymagania LaserActive. Po raz pierwszy każdy, kto ma porządny komputer, może doświadczyć tych dziwacznych hybrydowych gier dokładnie tak, jak grało się na oryginalnym sprzęcie – z wszystkimi dziwactwami i niedociągnięciami.

Czy granie w kilkudziesięcioletnie gry z nośnika Mega-LD zainteresuje kogokolwiek w momencie, gdy wszyscy grają w Hollow Knight: Silksong? Raczej nie. Ale to nie ma znaczenia. Nemsisowi chodziło o udowodnienie samemu sobie, że da się to zrobić, ale też o niezgodę na to, aby przepadł ten konkretny kawałek historii gier.

nullfot. readonlymemo.com

Szersza perspektywa

Sukces Nemesisa w emulacji LaserActive jest świadectwem determinacji i pomysłowości ludzi zajmujących się ochroną gier. W czasach, gdy wielcy wydawcy sprawiają, że katalogi ich starych gier znikają w cyfrowej pustce, to indywidualni entuzjaści wykonują prawdziwą pracę, dbając o dziedzictwo gier tak, jak ma to miejsce w przypadku petycji „Stop Killing Games” („Stop niszczeniu gier wideo”), pod którą podpisało się ponad 1,4 miliona ludzi w Unii Europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot/Readonlymemo

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  retrogranie 
Reklama
placeholder
Powiązane treści
The Crew
-

Prezes Ubisoftu reaguje na petycję Stop Killing Games: "Nic nie jest wieczne"

Yves Guillemot, prezes Ubisoftu, odniósł się do inicjatywy Stop Killing Games, któr...

Najnowsze

1 Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo)
-

Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"

2 Life is Strange
-

Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo

3 Landman - 2. sezon
-

Konflikt o pola naftowe wciąż trwa. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu Landmana

4 Die, My Love
-

Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową

5 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

6 Darth Revan
-

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

4

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

5

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV