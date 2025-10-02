Reklama
Piraci z Karaibów 6 - powstaje tylko jeden film. Co z projektem Margot Robbie?

Jerry Bruckheimer, producent serii Piraci z Karaibów, w nowej rozmowie ujawnił status prac nad szóstą częścią cyklu. Wygląda na to, że tylko jeden z dwóch planowanych projektów pozostał w produkcji.
Adam Siennica
Jerry Bruckheimer wziął udział w konferencji TheGrill organizowanej przez portal TheWrap. W niej ujawnił, że wciąż trwają prace nad filmem Piraci z Karaibów 6. Okazuje się, że w odróżnieniu od niektórych wysokobudżetowych produkcji z Hollywood, twórcy tej odsłony franczyzy chcą najpierw dopracować scenariusz.

Piraci z Karaibów 6 - status pracy nad filmem

Producent podkreślił, że film nie wejdzie na kolejny etap, dopóki cała ekipa nie będzie usatysfakcjonowana tym, co znajdzie się w scenariuszu. Dlatego proces ten tak długo trwa.

Swego czasu informowano, że prowadzone były wstępne prace nad dwoma projektami osadzonymi we franczyzie Piraci z Karaibów. Według Bruckheimera ten drugi, w którym główną rolę miała zagrać Margot Robbie, został skasowany. Zaznaczył jednak, że sama aktorka nadal jest związana z serią, więc fani spekulują, że być może zobaczymy ją w szóstej części.

Nadal nie wiadomo, co z Johnnym Deppem. Bruckheimer chciałby jego powrotu, ale nie jest jasne, jakie stanowisko zajmuje Disney po wygranym procesie aktora z Amber Heard. Według dotychczasowych informacji, nawet jeśli Depp wróci, to raczej w roli postaci wspierającej nowych głównych bohaterów.

Na razie Piraci z Karaibów 6 nie mają daty premiery. Disney ustali kolejne etapy dopiero po zakończeniu prac nad scenariuszem i oficjalnym zatwierdzeniu projektu.

Źródło: worldofreel.com

