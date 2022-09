Pixar - zapowiedź pierwszego w historii studia serialu oraz informacje o nowych filmach

Pixar

Win or Lose będzie pierwszym oryginalnym serialem animowanym od studia Pixar. Do tej pory w słynnym studiu koncentrowano się na krótko- i pełnometrażowych animacjach. Niedawno na Disney+ zawitała produkcja Auta w trasie w świecie Aut, ale to produkcja oparta na istniejącej marce i złożona z krótkich historyjek. W przypadku Win or Lose będzie inaczej.

Win or Lose opowiada o dziecięcej drużynie softballowej, a zadebiutuje na Disney+ w 2023 roku. Podczas piątkowego panelu na D23 zaprezentowano pierwsze zdjęcie. Serial reżyserują Michael Yates, Carrie Hobson i David Lall. W obsadzie głosowen znajdzie się Will Forte jako trener drużyny.

Elemental - zdjęcie i szczegóły filmu animowanego

Akcja animacji Między nami żywiołami dzieje się w świecie, w którym obok siebie żyją ucieleśnienia czterech żywiołów – wody, ognia, ziemi i powietrza. Głównymi bohaterami produkcji są ognista dziewczyna Ember i wodny facet Wade. Premiera w 2023 roku. Za reżyserię odpowiada Peter Sohn. Zobaczcie zdjęcie i plakat:

Elemental

Elio - nowa kinowa animacja

Film Pixara opowiadać będzie o 11-letnim chłopcu, który podróżuje po galaktyce i uznany zostaje przypadkowo za ambasadora Ziemi. Za reżyserię odpowiada Adrian Molina. Bohaterowi głosu użyczy Yonas Kibreab. Premiera w kinach w 2024 roku. Zobaczcie zdjęcie:

Pixar