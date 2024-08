Pierwszy plakat filmu Wolfman od Blumhouse. Dom nekąny przez wilkołaka

fot. Disney+

Wolfman to nowy film Blumhouse, przy którym panowało nie lada zamieszanie. Chodzi o całe mnóstwo roszad, do których doszło w trakcie produkcji. Leigh Whannell miał pierwotnie usiąść na stołku reżysera, ale się to nie udało. Wówczas za stery projektu złapał Derek Cianfrance. Ryan Gosling miał być natomiast niezaprzeczalną gwiazdą nadchodzącego horroru. Obaj jednak na pewnym etapie odeszli. Pierwszoplanową rolę przejął Christopher Abbott, a jako reżyser powrócił Whannell. Za kulisami mówi się o tym, że jednym z powodów mógł być sam Gosling, który życzył sobie więcej kontroli kreatywnej nad projektem.

W sieci pojawił się pierwszy plakat projektu:

Wolfman - opis fabuły

Nie wiadomo nic na temat fabuły filmu oprócz tego, że ma to być współczesne podejście do klasycznej historii o wilkołaku. Dla przypomnienia projekt jest częścią nowej wizji Universal Pictures dotyczącej produkcji o ich kultowych potworach. Po klapie Dark Universe postawiono bowiem na indywidualne filmy o mniejszych budżetach, które nie wchodzą w skład większego świata.