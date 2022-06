Nowe plakaty seriali Marvela na Disney+. Daredevil, Jessica Jones, Punisher i pozostali

fot. Disney+

W marcu 2022 roku seriale Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher i The Defenders, które zostały wyprodukowane wspólnie przez Marvel Entertainment i ABC Signature oraz dystrybuowane przez Netflix, trafiły na platformę streamingową Disney+. Każda z produkcji właśnie otrzymała nowe plakaty promocyjne od streamera.

Disney+ udostępnił nowe plakaty wszystkich sześciu seriali, które są łącznie określane jako Defenders Saga. Za Daredevila odpowiada artystka Chelsea Lowe, a za Jessicę Jones - Freya Betts. Następnie do Luke'a Cage'a plakat stworzył Ryan Shumate, a do Iron Fista - Julien Rico Jr.. Z kolei prace do The Defenders wykonał Berkay Dağlar, a do Punishera - Zi Xu. Plakaty możecie zobaczyć w poniższej galerii.

Defenders Saga - plakaty

Daredevil - plakat

Przypomnijmy, że Disney+ planuje nakręcić nowy sezon Daredevila, który ma kontynuować historię serialu. Charlie Cox ma powrócić do tytułowej roli. Szczegóły nowej produkcji, nad którą trwają prace nie są znane. Warto wspomnieć, że aktor po serialu powtórzył rolę, jako Matt Murdock w Spider-Man: Bez drogi do domu. Z kolei Vincent D'Onofrio wcielił się ponownie w Kingpina w serialu Hawkeye.