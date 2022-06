Deadpool ratuje Illuminatów przed Wandą. To wideo będzie hitem

fot. zrzut ekranu

W sieci szum zbiera nowa praca YouTubera znanego jako Mightyracoon. Tym razem Saruhan Saral z Stambułu, który na co dzień jest studentem grafiki pobawił się ze sceną z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Deadpool vs Wanda

Mamy więc scenę starcia Illuminatów z Wandą, która przybyła do ich bazy po Amerikę Chavez. Na jej drodz stoją Reed Richards z Fantastycznej Czwórki, Kapitan Carter, Kapitan Marvel oraz Black Bolt. Ze wszystkimi rozprawia się stanowczo, brutalnie i bez litości. Autor przeróbki imponująco dodał do tego miksu Deadpoola, który rusza superbohaterom z odsieczą. Zobaczcie sami jak to wyszło:

Przypomnijmy, że Doktor Strange 2 cieszy się już popularnością na Disney+ po tym, jak podbił kina na całym świecie zbierając ponad 900 mln dolarów. Nowy film MCU stał się jednym z największych hitów komercyjnych w 2022 roku. Lepszy w skali globalnej w box office jest tylko Top Gun: Maverick, który pod koniec czerwca 2022 roku przekroczył pułap miliarda dolarów. Nikt nie spodziewał się, że film z Tomem Cruisem tak zaskoczy.