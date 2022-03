Grand Theft Auto Online otrzyma... płatny abonament. Rockstar zapowiada GTA+

fot. Rockstar Games

Duża część społeczności zgromadzonej wokół serii Grand Theft Auto od dłuższego czasu wyraża swoje niezadowolenie tym, że Rockstar w dalszym ciągu skupia się na rozwoju GTA Online, zamiast zająć w pełni zająć się pracami nad kolejną, szóstą odsłoną cyklu. Wygląda jednak na to, że twórcy nie zamierzają w najbliższym czasie porzucać piątki, a zwłaszcza jej sieciowego modułu. Zapowiedziano bowiem, że już pod koniec marca otrzyma on... opcjonalny, płatny abonament o nazwie GTA+.

Subskrypcja wystartuje 29 marca i kosztować będzie 5,99$, czyli około 25 zł. Za tę kwotę użytkownicy będą otrzymywać co miesiąc różnego rodzaju korzyści. W ramach pierwszej partii, dostępnej do 27 kwietnia, dostaną m.in. 500 tysięcy GTA$, samochód Principe Deveste Eight czy zwiększone mnożniki reputacji i GTA$ za niektóre aktywności. Pełną listę profitów znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1507386880521871374

Zapowiedź GTA+ nie wszystkim przypadła do gustu. W mediach społecznościowych można znaleźć sporo głosów krytyki i zarzutów o "dojenie" graczy GTA V.

