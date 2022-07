Aktualizacja konsol Xbox Series skróci czas uruchamiania

Źródło: Microsoft

Microsoft testuje drobną zmianę, która może mieć spory wpływ na ogólne wrażenia z gry na konsolach Xbox Series. Najnowszy build testowy programu Xbox Insider dla konsol Xbox Series S i Series X zawiera zaktualizowaną animację rozruchu, która jest krótsza o około pięć sekund od trwającego 9 sekund oryginału. Nie jest to ogromna oszczędność czasu, ale z pewnością z biegiem czasu będzie się ona sumować pozwalając na szybsze rozpoczęcie gry niż dotychczas.

Josh Munsee, dyrektor zintegrowanego marketingu Xbox, potwierdził zmianę na Twitterze i powiedział, że została ona zaprojektowana w celu zmniejszenia ogólnego czasu uruchamiania konsoli.

https://twitter.com/joshmunsee/status/1550875158172164097

Jak podkreśla The Verge, użytkownicy doświadczą szybszego czasu uruchamiania tylko wtedy, gdy ich konsola jest ustawiona w tryb oszczędzania energii. Tryb ten pozwala na wyłączenie konsoli, dzięki czemu oszczędza energię, gdy nie jest używana.

Tryb Instant-On pozwala na szybsze uruchomienie, ale wymaga zasilania, by utrzymać go w gotowości. Według wsparcia Microsoftu, Xbox Series S zużywa 10 W w trybie Instant-On, podczas gdy Xbox Series X potrzebuje 13 W do zasilania tej funkcji.

Microsoft na początku tego roku uczynił tryb oszczędzania energii opcją domyślną podczas wstępnej konfiguracji konsoli. Ostatnie ulepszenia pozwalają teraz na pobieranie w tle aktualizacji systemu i gier w trybie oszczędzania energii, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Aby po wstępnej konfiguracji zmienić ustawienia zasilania wystarczy nacisnąć przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybrać Profil i system > Ustawienia > Ogólne > Tryb zasilania i uruchamianie i wybrać preferowany tryb zasilania z rozwijanego menu.