Planet Dune - zwiastun filmu. Tak wygląda zrzynka z Diuny

fot. materiały prasowe

Planet Dune opowiada o misji ratunkowej wysłanej na pustynną planety. Załoga musi jednak walczy z gigantycznymi piaszczystymi czerwiami, które na nich polują.

Jest to nowa propozycja studia Asylum, która tworzy tak zwane mockbustery. Ich filmy są tanimi, często kiczowatymi zrzynkami nawiązującymi do głośnych kinowych hitów w tytule i tematyce fabularnej. Celem jest zarobienie pieniędzy na widzach, którzy pomylą tytuły i kupią ich film zamiast kinowego. Jako że produkują tego typu rzeczy od lat, muszą dobrze na tym zarabiać.

Planet Dune - zwiastun

Jak widzimy w zwiastunie Planet Dune, powiązanie jest dość luźne, ale piaszczyste czerwie wyglądają już bardzo podobnie do tych z Diuny. Do tego bohaterowie bardzo często powtarzają słowo Dune, aby widz skojarzył konotacje. Do tego, aby było weselej, jedną z głównych ról gra Sean Young, która w Diunie z lat 80. grała postać Chani.

Planet Dune - premiera w USA odbędzie się 29 października, więc chwilę po kinowej Diunie.