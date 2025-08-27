Polski hit wraca. Oto pierwszy zwiastun Planety Singli 4
Planeta Singli powraca, a wraz z nią Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr w głównych rolach. Zobaczcie, z jakimi wyzwaniami tym razem zmierzą się grani przez nich bohaterowie.
Netflix opublikował oficjalny zwiastun filmu Planeta Singli 4: Wyspa, w którym piątka przyjaciół zamiast wypoczywać na wakacjach zamienia się w dorosłych detektywów, gdy zaczynają podejrzewać, że w ich gronie może kryć się oszust.
Planeta Singli 4 – oficjalny zwiastun
Planeta Singli 4 – opis fabuły, obsada, data premiery
Tomek i Ania odwiedzają przyjaciela Marcela, który właśnie zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan stworzenia reality show dla singli. Z czasem zaczynają podejrzewać, że nowy partner mężczyzny to oszust. Tomek musi uchronić przyjaciela przed wielką pomyłką.
Za kamerą stoi duet reżyserów Sam Akina oraz Michał Chaciński, którzy pracowali przy poprzednich częściach. Na ekranie w głównych rolach powracają Agnieszka Więdłocha oraz Maciej Stuhr. W obsadzie znaleźli się również Weronika Książkiewicz, Piotr Głowacki i Tomasz Karolak.
Premiera filmu Planeta Singli 4: Wyspa odbędzie się 27 sierpnia tylko w Netflixie.
Źródło: Netflix
