Najgorsze historie z planów seriali. Nie jedzcie przy tym – niektóre są naprawdę obrzydliwe

Kulisy tworzenia nowej produkcji potrafią zaskoczyć. Nie zawsze są to ultra pozytywne historie, które zachęcają widzów do wykupienia biletów do kina. Wiele opowieści wręcz mrozi krew w żyłach, zwłaszcza gdy zdrowie, bezpieczeństwo lub komfort osób pracujących przy serialu zostały naruszone. I nie mówimy tutaj o spełnianiu nad wyraz wyszukanych życzeń gwiazd – chodzi o realne szkody, przykre doświadczenia, a nawet traumy.

Przed Wami zestawienie nieprzyjemnych historii z planów seriali, które wydarzyły się naprawdę. Na liście znalazły się głośne i uwielbiane tytuły, wiążące się ze specyficznymi, nieraz szokującymi opowieściami. Niektóre z nich mogą Was rozbawić, inne zaskoczyć lub przyprawić o dreszcze.

Te historie pokazują, co może spotkać aktora na planie zdjęciowym i że praca przy produkcji nie zawsze zostawia miłe wspomnienia. Artyści nierzadko muszą się poświęcić, by zrealizować wizję reżysera. Niestety, nie zawsze dzieje się to w komfortowych warunkach.

Najgorsze historie z planów seriali