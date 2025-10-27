Reklama
Najgorsze historie z planów seriali. Nie jedzcie przy tym – niektóre są naprawdę obrzydliwe

Współpraca na planie nie zawsze przebiega gładko. Pokazywaliśmy już nieprzyjemne sytuacje z planów filmowych – teraz czas zagłębić się w świat seriali.
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  historie 
aktorzy plany seriali
1. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 500 tys. USD za odcinek fot. HBO
Kulisy tworzenia nowej produkcji potrafią zaskoczyć. Nie zawsze są to ultra pozytywne historie, które zachęcają widzów do wykupienia biletów do kina. Wiele opowieści wręcz mrozi krew w żyłach, zwłaszcza gdy zdrowie, bezpieczeństwo lub komfort osób pracujących przy serialu zostały naruszone. I nie mówimy tutaj o spełnianiu nad wyraz wyszukanych życzeń gwiazd – chodzi o realne szkody, przykre doświadczenia, a nawet traumy.

Przed Wami zestawienie nieprzyjemnych historii z planów seriali, które wydarzyły się naprawdę. Na liście znalazły się głośne i uwielbiane tytuły, wiążące się ze specyficznymi, nieraz szokującymi opowieściami. Niektóre z nich mogą Was rozbawić, inne zaskoczyć lub przyprawić o dreszcze.

Te historie pokazują, co może spotkać aktora na planie zdjęciowym i że praca przy produkcji nie zawsze zostawia miłe wspomnienia. Artyści nierzadko muszą się poświęcić, by zrealizować wizję reżysera. Niestety, nie zawsze dzieje się to w komfortowych warunkach. 

Zerknijcie do galerii i podzielcie się z nami Waszymi odczuciami.  

Najgorsze historie z planów seriali 

Przyjaciele - w odcinku The One Where Ross Got High Matt LeBlanc nieświadomie zjadł porcję deseru, którą wcześniej David Schwimmer wypluł na swój talerz w trakcie przerwanego ujęcia. LeBlanc, nie widząc tego momentu, nałożył sobie jego resztki i zjadł je w kolejnym dublu.

fot. materiały prasowe
Źródło: boredpanda.com

