Platige Image kręci horror! Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do filmu OPI. Jest to autorski, pełnometrażowy horror psychologiczny w reżyserii Marty Giec. Będzie to jej fabularny debiut reżyserski.

Horror jest dla mnie gatunkiem wyjątkowym, pozwalającym na wyrażenie najgłębszych emocji i traum w formie uniwersalnej, zrozumiałej dla widzów na całym świecie. W swoim podejściu do horroru inspiruję się realizmem magicznym, w którym zwyczajna rzeczywistość stopniowo nabiera elementów nadprzyrodzonych. Czerpię z dorobku takich twórców jak Ari Aster czy Roman Polański - mówi Marta Giec.

OPI będzie pierwszym przedsięwzięciem fabularnym grupy Platige Image, studia znanego z realizacji międzynarodowych projektów, takich jak serial Wiedźmin czy Love, Death & Robots dla Netflixa.

Polska mitologia grozy ma ogromny niewykorzystany potencjał. Stare kaszubskie mity i obrzędy to wyjątkowe połączenie duchowości i grozy. Pełne tajemnic, mistycyzmu i niepokoju, aż proszą się o filmowe wykorzystanie i należne im miejsce w kulturze wizualnej. Chcemy by OPI sprawił, że opowieści grozy w polskim folklorze staną się inspiracją dla nowoczesnych narracji i unikalnym sposobem promocji naszego dziedzictwa kulturowego na światowej scenie – komentuje Adam Korpak, producent z Platige Image.

foto. materiały prasowe

OPI skupia się na postaci Trinie, młodej dziewczyny, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci. W filmie wystąpi pięć aktorek reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. W obsadzie znalazły się: Wiktoria Kruszczynska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Natalia Pitry oraz Iwona Bielska. Za kamerą stanie Adam Pietkiewicz, operator o międzynarodowym doświadczeniu, nominowany do Złotej Żaby na Camerimage 2024 oraz operator kamery nagradzanego serialu platformy Netflix Reniferek. Scenariusz napisała Marta Giec wraz z Dominiką Kłoczewiak.

foto. materiały prasowe

Zakończenie zdjęć jest planowane na połowę września. Data premiery nie jest jeszcze znana.