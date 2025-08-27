Platige Image kręci horror! Znamy szczegóły
Od dawna trzymaliśmy kciuki za Platige Image i ich filmowe plany. I nareszcie możemy się z Wami podzielić iformacjami na temat ich pierwszego fabularnego projektu.
W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do filmu OPI. Jest to autorski, pełnometrażowy horror psychologiczny w reżyserii Marty Giec. Będzie to jej fabularny debiut reżyserski.
OPI będzie pierwszym przedsięwzięciem fabularnym grupy Platige Image, studia znanego z realizacji międzynarodowych projektów, takich jak serial Wiedźmin czy Love, Death & Robots dla Netflixa.
OPI skupia się na postaci Trinie, młodej dziewczyny, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci. W filmie wystąpi pięć aktorek reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. W obsadzie znalazły się: Wiktoria Kruszczynska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Natalia Pitry oraz Iwona Bielska. Za kamerą stanie Adam Pietkiewicz, operator o międzynarodowym doświadczeniu, nominowany do Złotej Żaby na Camerimage 2024 oraz operator kamery nagradzanego serialu platformy Netflix Reniferek. Scenariusz napisała Marta Giec wraz z Dominiką Kłoczewiak.
Zakończenie zdjęć jest planowane na połowę września. Data premiery nie jest jeszcze znana.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 2007, kończy 18 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1953, kończy 72 lat