Platige Image wraca do tworzenia filmów i seriali. Jakie projekty w planach?

Źródło: Platige Image

Platige Image to firma z Polski, zajmująca się tworzeniem grafiki komputerowej, animacji 3D i cyfrowych efektów specjalnych dla filmów, seriali i reklam. W nowym komunikacie prasowym przedstawiciele firmy poinformowali o nowych planach na nadchodzące lata, które obejmować będą tworzenie własnych filmów i seriali.

W planach są: pełnometrażowy film adaptujący zbiór opowiadań Igora Jarka zatytułowany Halny; serial science fiction autorstwa piosenkarki Julii Marcell; serialowa czarna komedia oparta o oryginalny pomysł popularnej blogerki i pisarki Janiny Bąk, znanej jako Janina Daily, oraz debiut Magdaleny Załęckiej – osadzona w latach 90. komedia familijna. Równolegle prowadzone są prace nad pełnometrażowym filmem animowanym dla całej rodziny, na podstawie scenariusza Julity Olszewskiej.

W informacji prasowej mamy słowa Karola Żbikowskiego, CEO Platige Image, który tak odnosi się do nowych planów firmy:

Cieszę się, że powróciliśmy do rozwoju własnych projektów filmowych i serialowych, współtworzonych z utalentowanymi twórcami. Jako studio jesteśmy w pełni przygotowani na to, by realizować film od samej genezy pomysłu, aż po efekt finalny, łącznie z postprodukcją, w której się specjalizujemy od ponad 20 lat. Patrząc na pasję i zaangażowanie zespołów kreatywnych, jestem przekonany, że nasze projekty spotkają się ze sporym zainteresowaniem widzów.

