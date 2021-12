Dying Light 2 - na TGA 2021 pokazano świetny zwiastun autorstwa Platige Image

fot. Techland

Kiedy Platige Image zabiera się za tworzenie zwiastuna, to jedno jest pewne - nie da się obok niego przejść obojętnie. Studio wielokrotnie udowodniło to w przeszłości i teraz zrobiło to ponownie, przedstawiając nowy trailer CGI nadchodzącej gry Dying Light 2. Wideo budzi skojarzenia ze zwiastunem pierwszej części, choć oczywiście nie obyło się bez pewnych dość istotnych różnic.

Dying Light 2 - zwiastun gry

Dying Light 2 to pierwszoosobowa gra akcji z elementami RPG, w której gracze trafią do miasta opanowanego przez hordy żywych trupów i walczące ze sobą frakcje. Produkcja tworzona jest przez polskie studio Techland i zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch (oferując rozgrywkę w chmurze). Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 4 lutego 2022 roku.

