Platinum Games planuje istotną zapowiedź. Czy to nowe informacje o Bayonetta 3?

Platinum Games wystartowało z kampanią na Kickstarterze, gdzie zbierane są pieniądze na remaster gry Wonderful 101 na współczesne konsole. Jednocześnie opublikowano stronę Platinum 4, gdzie mają zostać ujawnione kolejne trzy projekty. Teraz studio zapowiada „duże” ogłoszenie na 27 lutego tego roku. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale niektórzy podejrzewają, że może chodzić tutaj o jakąś informację na temat gry Bayonetta 3.

Produkcja ta została zapowiedziana na The Game Awards 2017, wtedy też pokazano krótki teaser. Od tego czasu nie dostaliśmy żadnych nowych informacji. Twórcy w grudniu ubiegłego roku zapewniali jednak, że projekt nie trafił do kosza, a prace nadal trwają i gracze nie mają się czego obawiać. Kto wie, może istotne informacje na temat tej wyczekiwanej produkcji trafią do sieci właśnie teraz i będą jednym z ogłoszeń na Platinum 4? Trudno wyobrazić sobie lepszy termin, bo 18 lutego na rynek trafiła kolekcja Bayonetta & Vanquish, dzięki której z przygodami tytułowej wiedźmy mogą zapoznać się kolejni gracze.

Studio Platinum Games obecnie pracuje też nad grą Babylon's Fall, efektowną grą akcji w klimatach fantasy.