placeholder
Reklama
placeholder

Alan Richtson jako epicki i wkurzony stary. Zwiastun filmu Playdate

Nowy film z Alanem Richtsonem i Kevinem Jamesem pokaże dwójkę ojców, którzy aby  ochronić swoich podopiecznych, wywołają totalną rozwałkę. Zwiastun Playdate obiecuje komedię pełną zabawnej akcji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Playdate 
zwiastun alan richtson
Playdate Prime Video
Reklama

Oficjalny zwiastun filmu Playdate prezentuje jego gwiazdorską obsadę. Film, wyreżyserowany przez Luke’a Greenfielda, opowiada o dwóch ojcach — w których wcielają się Kevin James i Alan Ritchson — którzy podczas wspólnej zabawy z synami wplątują się w pełną akcji przygodę, gdy przypadkiem zostają zamieszani w spisek z udziałem grupy najemników.

Playdate - zwiastun

Playdate opowiada o Brianie , któremu w życiu nie dopisuje szczęście. Po zwolnieniu z pracy skupia się na życiu w domu ze swoim 10-letnim synem. Podczas pierwszego dnia otrzymuje on zaproszenie od Jeffa, który również jest ojcem przebywającym przez większość czasu w domu i okazuje się niespodziewanym narwańcem. Dwaj synowie i ich ojcowie spędzają dzień na uciecze przed morderczą konspiracją. 

W zwiastunie poza Jamesem i Richtsonem pojawiają się również Sarah Chalke jako Emily, matka Lucasa, oraz Alan Tudyk w roli tajemniczego złoczyńcy Simona Maddoxa. 

Premiera Playdate na Prime Video zaplanowana jest na 12 listopada.

Reacher - TOP 10 najlepszych scen walki

10. Reacher kontra porywacz

arrow-left
10. Reacher kontra porywacz
Źródło: fot. Prime Video
arrow-right

 

 

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Playdate 
zwiastun alan richtson
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Playdate Komedia

Najnowsze

1 Bat-fam
-

Nowy serial o Batmanie. Pierwszy plakat Bat-Rodzinki - tylko kim są ci ludzie?

2 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Nowe informacje i zdjęcie z Rycerza Siedmiu Królestw! Kolory powróciły do Westeros

3 Hearthstone: Poprzez linie czasu
-

Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie

4 World of Warcraft: Legion Remix
-

Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares NIE BĘDZIE hitem sci-fi tego roku. Jared Leto pochwalony za drewnianą grę aktorską

6 Dumbledore
-

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV