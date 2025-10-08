Alan Richtson jako epicki i wkurzony stary. Zwiastun filmu Playdate
Nowy film z Alanem Richtsonem i Kevinem Jamesem pokaże dwójkę ojców, którzy aby ochronić swoich podopiecznych, wywołają totalną rozwałkę. Zwiastun Playdate obiecuje komedię pełną zabawnej akcji.
Oficjalny zwiastun filmu Playdate prezentuje jego gwiazdorską obsadę. Film, wyreżyserowany przez Luke’a Greenfielda, opowiada o dwóch ojcach — w których wcielają się Kevin James i Alan Ritchson — którzy podczas wspólnej zabawy z synami wplątują się w pełną akcji przygodę, gdy przypadkiem zostają zamieszani w spisek z udziałem grupy najemników.
Playdate - zwiastun
Playdate opowiada o Brianie , któremu w życiu nie dopisuje szczęście. Po zwolnieniu z pracy skupia się na życiu w domu ze swoim 10-letnim synem. Podczas pierwszego dnia otrzymuje on zaproszenie od Jeffa, który również jest ojcem przebywającym przez większość czasu w domu i okazuje się niespodziewanym narwańcem. Dwaj synowie i ich ojcowie spędzają dzień na uciecze przed morderczą konspiracją.
W zwiastunie poza Jamesem i Richtsonem pojawiają się również Sarah Chalke jako Emily, matka Lucasa, oraz Alan Tudyk w roli tajemniczego złoczyńcy Simona Maddoxa.
Premiera Playdate na Prime Video zaplanowana jest na 12 listopada.
