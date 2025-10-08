Alan Richtson jako epicki i wkurzony stary. Zwiastun filmu Playdate

Prime Video

Oficjalny zwiastun filmu Playdate prezentuje jego gwiazdorską obsadę. Film, wyreżyserowany przez Luke’a Greenfielda, opowiada o dwóch ojcach — w których wcielają się Kevin James i Alan Ritchson — którzy podczas wspólnej zabawy z synami wplątują się w pełną akcji przygodę, gdy przypadkiem zostają zamieszani w spisek z udziałem grupy najemników.

Playdate - zwiastun

Playdate opowiada o Brianie , któremu w życiu nie dopisuje szczęście. Po zwolnieniu z pracy skupia się na życiu w domu ze swoim 10-letnim synem. Podczas pierwszego dnia otrzymuje on zaproszenie od Jeffa, który również jest ojcem przebywającym przez większość czasu w domu i okazuje się niespodziewanym narwańcem. Dwaj synowie i ich ojcowie spędzają dzień na uciecze przed morderczą konspiracją.

W zwiastunie poza Jamesem i Richtsonem pojawiają się również Sarah Chalke jako Emily, matka Lucasa, oraz Alan Tudyk w roli tajemniczego złoczyńcy Simona Maddoxa.

Premiera Playdate na Prime Video zaplanowana jest na 12 listopada.

