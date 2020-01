PlayStation 5 - Phil Spencer zdradza, co podoba mu się w konsoli konkurencji

W okresie świątecznym 2020 roku czeka nas premiera dwóch konsol nowej generacji, czyli Xboksa (Series X) oraz PlayStation 5. Oba urządzenia mają oferować znacznie lepsze podzespoły od obecnych urządzeń do gier, a to z kolei ma zapewnić możliwość tworzenia ambitniejszych, jeszcze ładniejszych i bardziej rozbudowanych produkcji.

Nowe konsole mają też posiadać dyski SSD, co ma wyeliminować problem długiego oczekiwania na wczytywanie się etapów. Warto przypomnieć, że na obecnej generacji konsol w takich sytuacjach trzeba było czekać nawet kilkadziesiąt sekund i w pewnych produkcjach, takich jak Bloodborne czy Wiedźmin 3: Dziki Gon bywało to naprawdę irytujące.

Okazuje się, że to właśnie dysk SSD jest tym, co Phil Spencer, czyli szef marki Xbox, docenia w PlayStation 5. Dodaje on jednak, że sam nie ma dostępu do devkitu konkurencyjnej konsoli.

Podoba mi się, że Mark Cerny i jego zespół z Sony inwestują w SSD w PlayStation 5 (...). Nie mam devkitu PS5, nie sadze, by nawet nasz zespół odpowiedzialny za Minecraft go miał. Ekscytuje mnie jednak patrzenie na to, jak branża skorzysta na wykorzystaniu takich rozwiązań. - mówi w rozmowie z serwisem PCGamesHardware.