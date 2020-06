W The Last of Us: Part II zagramy także na PlayStation 5

SIE

To pierwsze tak stanowcze stanowisko w tej sprawie. The Last of Us: Part II trafi na PlayStation 5, jednak Sony nie zdradza na tę chwilę, jak dokładnie będzie to wyglądało. Pewnym jest natomiast to, że potencjalny hit studia Naughty Dog będzie również grywalny na konsoli nowej generacji.

Informację tę potwierdził Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment. Mówi on, że gra ma działać bez żadnych problemów na PlayStation 5. Nie wdawał się on jednak w szczegóły, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że miał na myśli po prostu wsteczną kompatybilność, którą ma oferować nowy sprzęt japońskiej firmy.

Być może więcej na temat tej opcji dowiemy się w najbliższy czwartek, 4 czerwca. To właśnie na ten dzień Sony zaplanowało cyfrowe wydarzenie, w trakcie którego dowiemy się więcej o PlayStation 5 i grach zmierzających na tę platformę.

The Last of Us: Part II - premiera już 19 czerwca na konsoli PlayStation 4.