PlayStation 5 Showcase zapowiedziane. Zobaczymy nowe gry, ale co z ceną PS5?

Sony zapowiedziało wydarzenie o nazwie PlayStation 5 Showcase. Event odbędzie się 16 września o godzinie 22:00. I chociaż mogłoby się wydawać, że to właśnie tam poznamy cenę i datę premiery PS5, to nie jest to takie pewne. Jak na razie zapowiedziano jedynie, że całość ma trwać około 40 minut i zobaczymy tam zapowiedzi gier od studiów wewnętrznych i "partnerów". We wpisie na łamach PlayStation Blog nawet słowem nie wspomniano o szczegółach na temat konsoli nowej generacji.

Internauci są jednak niemal w stu procentach pewni, że to właśnie tam zostanie ujawniona oficjalna cena i data premiery PS5. Taki krok miałby sens, biorąc pod uwagę, że niedawno takie informacje podał Microsoft. Przypominamy, że Xbox Series S oraz Xbox Series X trafią na rynek 10 listopada i będą kosztować odpowiednio 299$ i 499$. Przecieki wskazują na to, że Sony zareagowało na to ogłoszenie i zdecydowało się na obniżenie ceny swoich sprzętów.

https://twitter.com/PlayStation/status/1304768250400530432