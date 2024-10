Ile miejsca na dysku zajmie Call of Duty Black Ops 6? Rozmiar gry pozytywnie zaskakuje

fot. Activision

Reklama

Seria Call of Duty od lat słynie z naprawdę wielkich rozmiarów. Mowa konkretnie o przestrzeni, jaką ostatnie odsłony cyklu zajmowały na dyskach PC i konsol. Wygląda jednak na to, że w przypadku tegorocznego Call of Duty: Black Ops 6 będzie to wyglądać zupełnie inaczej.

Gracze PC mogą już dokonać wstępnej instalacji gry, dzięki czemu wiemy, że całość, na którą składają się kampania dla jednego gracza oraz tryb wieloosobowy, zajmie tylko 56 GB. Podobnie wygląda to w przypadku konsol. Na PlayStation 5 Campaign Pack 1 wymaga około 16 GB, a Campaign Pack 2 - około 21 GB. Rozmiar pakietu sieciowego nie jest znany, jednak w przypadku wersji PS4 ma on wynosić zaledwie 12,1 GB.

ROZWIŃ ▼

Różnice względem poprzedniej części są naprawdę kolosalne. Warto bowiem przypomnieć, że zainstalowanie kompletnego Modern Warfare 3 wymagało ponad 200 GB przestrzeni dyskowej.

Premiera Call of Duty Black Ops 6 już 25 października na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu Xbox Game Pass.