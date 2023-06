PlayStation Plus - solidna oferta w lipcu. Abonenci otrzymają trzy wysoko oceniane gry

fot. Activision

Abonenci PlayStation Plus Essential raczej nie będą mieli w lipcu powodów do narzekań. Sony zadbało o zróżnicowaną i naprawdę solidną ofertę w najtańszym progu swojej abonamentowej oferty. Katalog powiększy się o trzy produkcje: pierwszoosobową strzelankę Call of Duty Black Ops Cold War, która oferuje nie tylko rozgrywki online, ale i kampanię dla jednego gracza, odświeżony survival-horror Alan Wake Remastered oraz dobrze ocenianą grę niezależną zatytułowaną Endling - Extinction is Forever.

Poniżej możecie zapoznać się z wideo zawierającym krótkie podsumowanie nadchodzących gier. Za przygotowanie materiału odpowiada zespół PlayStation Access.

Wszystkie te trzy gry będzie można przypisać do swojego konta od 4 lipca. Do tego dnia można jeszcze skorzystać z czerwcowej oferty, która obejmuje następujące produkcje: Jurassic World Evolution 2, Trek To Yomi i NBA 2K23.