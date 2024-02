PlayStation Plus Essential - marzec 2024. Sony podało, jakie gry pojawią się w ofercie

fot. materiały prasowe

Poznaliśmy gry, które trafią w marcu trafią do PlayStation Plus Essential, czyli najtańszego, podstawowego pakietu Plusa. Tym razem Sony dostarczy abonentom cztery produkcje, z których każda dostępna będzie zarówno na PS4, jak i PS5. W ich skład wejdą wyścigi F1 23, wymagająca gra akcji Sifu, stawiająca na efektowne starcia w walce wręcz, Hello Neighbor 2, czyli skradanka z elementami horroru oraz Destiny 2: Królowa-Wiedźma - jedno z lepiej ocenianych rozszerzeń do gry-usługi stworzonej i rozwijanej przez zespół Bungie.

fot. SIE

Wszystkie wymienione powyżej produkcje będą dostępne do pobrania od 5 marca tego roku. Do tego samego dnia możecie skorzystać ze styczniowej oferty. Przypomnijmy, że obejmuje ona kolorowe Foamstars, soulslike Steelrising oraz Rollerdrome, będące nietypowym połączeniem jazdy na rolkach ze strzelanką.