EA zwalnia 5% pracowników. Strzelanka Star Wars od Respawn Entertainment trafiła do kosza

fot. EA

Reklama

Electronic Arts jest kolejną (po między innymi Sony czy Microsofcie) firmą z branży gier, której nie ominęły zwolnienia. Przedstawiciele EA poinformowali, że pracę straci 5% zatrudnionych. Biorąc pod uwagę, że w marcu 2023 roku firma zatrudniała 13400 osób, można założyć, że zwolnienia obejmą niemal 700 pracowników.

Zamknięto też studio Ridgeline Games, które powstało w 2021 roku, by pracować nad przyszłym, solowym projektem w uniwersum Battlefielda. Warto przypomnieć, że już tydzień temu szeregi zespołu opuścił jego współzałożyciel, Marcus Lehto. Teraz skomentował on całą sytuację i poinformował, że nie był świadomy tego, co nadejdzie w niedalekiej przyszłości.

https://twitter.com/game_fabricator/status/1762971612977262814

EA zdecydowało się także na anulowanie pierwszoosobowej strzelanki w uniwersum Star Wars, za której stworzenie miał odpowiadać zespół Respawn Entertainment. Zamiast tego studio ma zająć się dalszym rozwojem marek Star Wars Jedi i Apex Legends.

Wyjątkowa zdolność Respawn do nawiązywania kontaktów z graczami i tworzenia wyjątkowych doświadczeń nie ma sobie równych w branży rozrywkowej. Przyglądając się ich portfolio w ostatnich kilku miesiącach jasne jest, że gracze najbardziej podekscytowani są marką Jedi i markami własnymi Respawn. Wiedząc to zdecydowaliśmy się zrezygnować z tworzenia gry FPS Star Wars, by skupić się na nowych projektach opartych na naszych markach własnych, jednocześnie zapewniając dalsze wsparcie wydanym już grom.