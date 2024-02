Remedy przejęło pełne prawa do marki Control od 505 Games

fot. 505 Games

Remedy Entertainment przejęło pełne prawa do marki Control od wydawcy, firmy 505 Games, a kwota tej transakcji mogła wynieść nawet 17 milionów euro. Prawa obejmują nie tylko pierwszą część, która trafiła na rynek w 2019 roku, ale również nadchodzący sequel, sieciowy spin-off znany obecnie pod nazwą kodową Condor oraz wszystkie przyszłe projekty w tym uniwersum.

Posiadanie pełnej kontroli nad marką Control da nam wolność, by wybrać najlepszą drogę naprzód. Będziemy uważnie przyglądać się dostępnym opcjom, mając świadomość, że Control to atrakcyjna marka dla wielu partnerów. Prace nad Condor i Control 2 posuwają się naprzód zgodnie z planem i przewidujemy, że osiągną one kolejne etapy produkcji w pierwszej połowie 2024 roku - powiedział Tero Virtala, prezes Remedy Entertainment.

Pierwsza odsłona Control okazała się sporym sukcesem. Gra nie tylko zebrała wysokie oceny w branżowych mediach, ale też sprzedała się w nakładzie przekraczającym cztery miliony egzemplarzy.