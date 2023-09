PlayStation Plus Essential - poznaliśmy ofertę na październik. Trzy bardzo zróżnicowane gry trafią do abonentów

fot. KRAFTON

Sony ujawniło, jakie gry trafią do PlayStation Plus Essential w październiku. Abonenci będą mogli powiększyć swój wirtualny katalog o trzy zróżnicowane i dość głośne produkcje na konsole PS4 i PS5: The Callisto Protocolmroczny i brutalny survival-horror w klimatach science-fiction, Weird West, RPG stworzone przez twórców między innymi Dishonored oraz Farming Simulator 22, czyli symulator zarządzania wirtualną farmą. Jak widać, oferta będzie niezwykle zróżnicowana.

Gry dostępne będą od 3 października (do tego czasu możecie odebrać produkcje dostępne w ramach wrześniowej oferty, czyli Saints Row, Black Desert: Traveler Edition i Generation Zero) do 6 listopada. Jeśli przypiszecie je do swojej biblioteki, to będziecie mogli grać w nie tak długo, jak długo będziecie posiadać aktywny abonament PlayStation Plus.

