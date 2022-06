PlayStation Plus z nowymi kartami podarunkowymi. Sony wycofało dawne vouchery

fot. SIE

Sony wprowadziło na rynek (także w Polsce) nowe karty podarunkowe, które mają zastąpić wcześniejsze vouchery umożliwiające przedłużenie abonamentu PlayStation Plus. W przeciwieństwie do poprzedniego rozwiązania, tym razem nie przedłużamy subskrypcji bezpośrednio. Zamiast tego kupujemy prepaid z kwotą, którą trzeba zapłacić za różne warianty nowego PS Plus na miesiąc, trzy miesiące lub rok. Oczywiście Sony nikogo nie zmusza do wydawania tych środków na usługę i można tę kwotę przeznaczyć na dowolne zakupy w PlayStation Store.

Nowe PlayStation Plus zadebiutowało w Europie 23 czerwca. Wcześniej usługa miała premierę na innych rynkach. Subskrypcja dostępna jest w trzech wariantach, które różnią się ceną oraz zawartością:

PS Plus Essentials, oferujący te same korzyści co "stara" subskrypcja i dostępna w tej samej cenie - zapłacimy więc 37 zł miesięcznie, 100 zł za 3 miesiące lub 240 zł za rok;

PS Plus Extra, umożliwiające dostęp do biblioteki 400 gier na PS4/PS5) - 58 zł za miesiąc, 165 zł za 3 miesiące lub 400 zł za roczny pakiet;

PS Plus Premium, w którego skład wchodzą także retro produkcje z PS1/PS2 i PSP oraz streaming gier z PS3 to zaś koszt odpowiednio 70 zł, 200 zł lub 480 zł.