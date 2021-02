Destruction AllStars na PS5 ze wsparciem przez minimum rok

SIE

Od 2 lutego wszyscy posiadacze PS Plus na PS5 mogą bawić się z grą Destruction AllStars, która jest nietypowym połączeniem wyścigów samochodowych i walki na zamkniętych arenach. Debiut tej sieciowej produkcji na rynku to też dobra okazja do tego, by zapoznać się z planami twórców wobec niej. O części z nich usłyszeliśmy w trakcie styczniowego State of Play, teraz zaś potwierdzono, że wsparcie ma potrwać przynajmniej przez najbliższych 12 miesięcy. Deweloperzy zamierzają słuchać graczy i reagować na ich krytykę.

Mamy plan na najbliższy rok, pojawi się wiele świetnych rzeczy, ale chcemy współpracować ze społecznością [fanów - red.], słuchać, co mają do powiedzenia. W przypadku gier w formie usług trzeba być elastycznym i nasłuchiwać, co mówią gracze - mówi John McLaughin ze studia xDev pracującego przy grze.

Destruction AllStars można przypisać do swojego konta do 5 kwietnia - o ile posiadacie aktywny abonament PlayStation Plus.