PlayStation Plus Video Pass - trzy nowe filmy trafią do biblioteki filmowej Sony

fot. Sony / videogamechronicles.com

Pod koniec kwietnia 2021 roku przedstawiciele polskiego oddziału PlayStation postanowili uruchomić pilotażowy program platformy VoD zintegrowanej z usługą PlayStation Plus. W ramach PS Plus Video Pass otrzymaliśmy dostęp do biblioteki 15 filmów oraz 6 seriali, a korporacja zobowiązała się, że będzie rozszerzać tę bazę w cyklu trzymiesięcznym. I wszystko wskazuje na to, że dotrzyma danego słowa.

16 lipca na twitterowym profilu PlayStation Polska udostępniono grafikę, która zdradza, czego możemy spodziewać się w nadchodzącej aktualizacji biblioteki Video Pass:

Już wkrótce subskrybenci PlayStation Plus będą mogli obejrzeć trzy głośne produkcje: Monsterland, Spider-Man: Homecoming oraz Django. Firma nie podała co prawda dokładnej daty premiery nowych treści, ale można spodziewać się, że te trafią do subskrybentów w ostatnich tygodniach lipca.