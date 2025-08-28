Platformówka Microsoftu i jedna z najlepszych gier indie w PlayStation Plus we wrześniu

fot. Double Fine

Sony ujawniło listę gier, które trafią do usługi PlayStation Plus Essential we wrześniu. Abonenci otrzymają dostęp do trzech cenionych produkcji. Pierwszą z nich jest Psychonauts 2 – trójwymiarowa platformówka stworzona przez należące do Microsoftu studio Double Fine. Drugą propozycją jest Viewfinder, gra logiczna, w której gracze manipulują rzeczywistością przy pomocy polaroidu. Listę wrześniowych nowości zamyka Stardew Valley, jedna z najpopularniejszych gier niezależnych, która sprzedała się w ponad 40 milionach egzemplarzy.

Wszystkie wymienione tytuły będzie można przypisać do biblioteki i pobrać od 2 września. Do tego samego dnia dostępna będzie jeszcze sierpniowa oferta, obejmująca gry Lies of P, DayZ oraz My Hero One's Justice 2.

Warto przypomnieć, że od stycznia 2026 roku PlayStation Plus przejdzie zmiany – usługa skupi się na grach na PS5, a tytuły z PS4 nie będą już traktowane jako „główna korzyść”. Mimo to wciąż będą mogły pojawiać się okazjonalnie w ofercie.