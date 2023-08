Sony przedstawia nowe akcesoria do PS5. Wśród nich PlayStation Portal do gry zdalnej

fot. Sony

Sony ujawniło szczegóły na temat trzech urządzeń, które jeszcze w tym roku mają trafić na sklepowe półki. Pierwszym z nich jest PlayStation Portal, a więc sprzęt, który przeznaczony jest do gry zdalnej. Będzie on wyposażony w 8-calowy ekran LCD pozwalający na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 60 klatkach na sekundę. Nie zabraknie w nim również portu 3,5mm umożliwiającego podłączenie słuchawek. Portal będzie łączył się z konsolą PS5 poprzez Wi-Fi i uruchomimy na nim "wspierane gry" - podkreślono, że w ten sposób nie włączymy produkcji stworzonych z myślą o wirtualnej rzeczywistości i działających w chmurze dzięki PS Plus Premium. W oczy rzucają się również przyciski i gałki analogowe, które wyraźnie inspirowane są kontrolerem DualSense. PlayStation Portal ma kosztować w Europie 219,99 euro, czyli około 990 zł.

PlayStation Portal

Posiadacze konsol Sony będą mogli sięgnąć także po nowe słuchawki. Model Pulse Elite, wyceniony na 149,99 euro (ok. 670 zł) zaoferuje bezstratny dźwięk, wysuwany mikrofon i technologię eliminowania szumów wykorzystując AI. W zestawie znajdzie się również wieszak umożliwiający przechowywanie i ładowanie urządzenia. Pulse Explore (ich cena to 219,99 euro - ok. 990 zł) to zaś douszne słuchawki i także one wspierają bezstratny dźwięk i technologię AI eliminującą szumy. Kupujący otrzymają też etui z ładowarką.

Daty premier powyższych urządzeń nie zostały jeszcze ujawnione. Szczegóły mamy otrzymać "już wkrótce'.